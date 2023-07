10 frasi in bergamasco sui temporali

di Vecchio Daino

L’anno scorso in questo periodo eravamo alle prese con la mancanza d’acqua e un caldo opprimente. Come se la natura ci avesse ascoltato, ci ha mandato una serie di temporali rinfrescanti, che hanno anche arricchito le risorse idriche. Certo, forse si è lasciata un po’ prendere la mano, esagerando in certi casi con le precipitazioni. Ma sembra che adesso, finalmente, l’estate abbia imboccato la strada giusta.

1. A l’m’à bolàt la màchina



Chi si è trovato in auto sotto le grandinate dei giorni scorsi ha dovuto spesso constatare la presenza dei numerosi, caratteristici incavi, regalo del cielo. Che però non è stato apprezzato con la dovuta riconoscenza. [Trad.: Mi ha bollato la macchina]

2. M’è gnìt zó l’bersò



Piegato sotto la sferza di piccoli uragani, alcuni pergolati hanno ceduto di schianto, vanificando il paziente lavoro di chi li aveva amorevolmente coltivati. Ma in fondo, fà e desfà l’è tõt laurà, e non ci dispiace più di tanto. [Trad.: È venuto giù il pergolato]

3. L’è ’ndàcia amò bé



Considerando le gravi conseguenze registrate in tutta la regione, abbiamo fatto i nostri conti, concludendo che, nella maggior parte dei casi, poteva decisamente andare peggio. [Trad.: È andata bene]

4. L’à fàcc di gran dagn



Alberi sradicati, strade inagibili, persino vittime. In Lombardia il maltempo ha picchiato duro, e anche da noi non ha scherzato. C’è solo da sperare che il peggio sia definitivamente passato. [Trad.: Ha fatto grandi danni]

5. I gré grancc cóme öv



Sui social si sono diffuse immagini dove di mostravano le immagini di chicchi di grandine con dimensioni impressionanti. Fortunato chi in quel momento si trovava sotto un tetto. [Trad.: Chicchi grandi come uova]

6. La me à bé coi kiwi



Com’è noto i kiwi sono assetati di acqua, e l’anno scorso chi li coltiva si è trovato nella necessità di bagnarli quasi quotidianamente. Un’evenienza che per qualche tempo è stata scongiurata. [Trad.: Mi va bene per i kiwi]

7. I trunade i m’à desdàt fò



Anche chi ha il sonno pesante è stato svegliato dalle raffiche di tuoni che hanno scosso le nostre valli. Finché si è levato dal letto, al solito orario antelucano. [Trad.: I ripetuti tuoni mi hanno svegliato]

8. Töcc i dé ghe n’è ü



Il temporale nella prima quindicina di luglio si sono succeduti con una certa regolarità, al punto tale da rappresentare quasi un appuntamento quotidiano. Apprezzabile per l’abbassamento delle temperature e per l’apporto idrico, ma non per l’impatto su persone, case e strade. [Trad.: Tutti i giorni ce n'è uno]

9. Ol fiöm a l’fà pura



Il Serio e il Brembo si sono gonfiati oltremisura, e persino torrentelli in secca per la maggior parte dell’anno hanno ruggito per un paio di notti. Per poi tornare nell’alveo della normalità, com’è giusto che sia. [Trad.: Il fiume fa paura]

10. Ol lach l’è mia pié



Nonostante tutto, sembra che la portata dei nostri laghi non sia ancora arrivata ai massimi livelli. In parte però il deficit idrico è stato recuperato, e la situazione non è più così drammatica. Meno male, perché a febbraio i laghi lombardi erano più vuoti del 30%. [Trad.: Il lago non è pieno]