10 frasi in bergamasco sull’Intelligenza Artificiale

di Vecchio Daino

Il 22 novembre 2022 è stata rilasciata Chat GPT, una tecnologia innovativa basata sull’Intelligenza Artificiale, in grado di comprendere testi e di generare scritti con una rapidità e una qualità impressionanti. In pochi mesi ha rivoluzionato l’approccio a molte discipline. C’è chi dice in meglio, mentre alcuni sono di parere opposto. Come in altri casi, solo il tempo potrà dare una risposta definitiva. E noi abbiamo la pazienza per aspettare.

1. A marengù e mecànech la ghe ’nterèssa mia

Per ora alcune categorie di lavoratori sembrano protetti dai cambiamenti epocali introdotti dall’Intelligenza Artificiale. Ma siamo sicuri che sarà sempre così? [Trad.: A falegnami e meccanici non interessa]

2. I a zamò lassàt a cà de la zét



Alcuni settori stanno già pagando, in termini di impiego, l’avvento delle IA. Sembra che siano in grado di garantirne almeno altrettanti, ma finora non sembra questa la tendenza. [Trad.: Hanno già lasciato a casa della gente]

3. A l’völ blocàla a’ chè che l’à ’nventada



La presa di posizione del “signor Tesla” ha un po’ spiazzato alcuni osservatori. Elon Musk è stato infatti nel consiglio di amministrazione di Open Ai, la società che ha dato vita è il caso di dirlo, a Chat Gpt. E se lo dice lui, forse c’è da ascoltarlo. [Trad.: Vuole bloccarla anche chi l'ha inventata]

4. La gh’avrèss de capì ’l bergamàsch



Sembra che la comprensione, la lettura e la scrittura del bergamasco non siano tra i punti di forza di Chat GPT, l’applicazione IA che in pochi mesi sembra aver cambiato il mondo, o almeno la sua visione. Ma forse è solo questione di tempo, e addestramento. [Trad.:Dovrebbe capire il bergamasco]

5. L’è buna de fa zó de töt



Chi l’ha provata è rimasto stupefatto per la capacità di rispondere praticamente a qualsiasi domanda, dalla ricerchina di quinta elementare alla tesi di laurea in una materia scientifica. Per fortuna ha anche dei difetti. [Trad.: È capace di fare tutto]

6. Di ólte la cönta sö di sbambossade



L’affidabilità dell’Intelligenza Artificiale alla base dei programmi che rispondono a ogni domanda non è ancora al cento per cento, e a volte scrive racconti ben articolati, ma privi di fondamento, specialmente su argomenti di nicchia. [Trad.: A volte racconta stupidaggini]

7. La fenirà mia tat bé



I più pessimisti evocano scenari alla Terminator, in cui le macchine prendono il sopravvento e decidono di eliminare l’elemento più pernicioso per la sopravvivenza della terra, l’umanità. Pensare che forse non avrebbero tutti i torti non ci consola. [Trad.: Non finirà tanto bene]

8. L’è mèi la ’gnoransa natüràl



Una volta si diceva “beata ignoranza”, nel senso che a volte non sapere è una garanzia di serenità. In questo caso, tuttavia, sarà difficile estraniarsi totalmente dal corso del progresso. [Trad.: È meglio l'ignoranza naturale]

9. A m’sé ’ndàcc tròp inàcc



Dentro di noi abbiamo limiti che sembrano invalicabili, e fanno riferimento a barriere etiche, o addirittura religiose. In realtà li abbiamo già superati molte volte, e questa circostanza non costituirà, molto probabilmente, l’eccezione. [Trad.: Siamo andati troppo avanti]

10. Ché te pödet mia dovràla



Il Garante della Privacy ha sospeso temporaneamente l’utilizzo di Chat GPT per trattamento illecito di dati personali. Ma naturalmente c’è già chi ha trovato il modo di aggirare il divieto. [Trad.: Qui non puoi utilizzarla]