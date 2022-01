Clamoroso palo della Lazio con Zaccagni e Miranchuk sfiora il gol

Lazio-Atalanta

SECONDO TEMPO

61' - FUORI SCALVINI (che accusa crampi) e DENTRO MAEHLE.

50' - Primo tiro in porta dell'Atalanta dopo un'accelerata di Miranchuk che ha appoggiato a Pessina al limite dell'area. Tiro centrale, nessun problema per Strakosha.

Squadre di nuovo in campo, nessun cambio nell'intervallo.

PRIMO TEMPO

45' - FINE PRIMO TEMPO: 0-0 fra Lazio e Atalanta. Una partita intensissima ed equilibrata giocata tutta a centro campo con scambi veloci, ma nessuna occasione da gol. Possesso palla in favore della Lazio col 68 per cento contro il 32 per cento dei nerazzurri. La cosa migliore vista finora è stata una scivolata di Demiral che ha bloccato con bravura un'iniziativa di Immobile.

39' - ZAPPACOSTA AMMONITO intervento duro su Zaccagni.

33' - AMMONITO PEZZELLA per fallo su Hysaj.

Mezz'ora di gioco con pressing altissimo delle due squadre che non trovano spazi di manovra, nessun tiro in porta e molti errori da una parte e dall'altra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Lazzari, Vavro, Floriani Mussolini, Bertini, Basic, Jony, A. Anderson, Moro, Romero, Muriqi. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Scalvini, Feuler, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Piccoli.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Maehle, Olivieri, Panada. All.: Gasperini.

Allo stadio Olimpico alle 20,45 l’Atalanta scende in campo contro la Lazio. L’ultimo giro di tamponi non ha portato altre cattive notizie e questa mattina i giocatori hanno potuto partire per Roma con un volo charter. La Dea dovrà fare i conti con diverse indisponibilità: in difesa, con Musso tra i pali, ci saranno Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta e Pezzella sugli esterni con Scalvini e Freuler in mediana, Pessina e Miranchuk sulla trequarti, mentre l’unico riferimento offensivo sarà Piccoli.