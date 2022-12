Legumi per salvare il mondo, terza parte del progetto Increase

Dopo due anni di successo, con migliaia di fagioli coltivati in ogni angolo d’Europa, è partita nelle ultime settimane la terza fase del Citizen Science Experiment, parte del progetto di ricerca europeo Increase che ha l'importante obiettivo di studiare, valorizzare e di promuovere l'agrobiodiversità, il consumo e la coltivazione di legumi alimentari in Europa.

L'iniziativa vede uniti 28 partner internazionali fra i quali, per la Bergamasca, anche la Comunità del Mais Spinato di Gandino che in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota", segue la valorizzazione dell’antico “Fagiolo di Clusven”, un'antica varietà di Phaseolus coccineus coltivato da oltre un secolo nella località di Clüsven nel comune di Gandino. L'Orto Botanico, inoltre, partecipa alla raccolta di dati agronomici delle cultivar presenti nella Valle della Biodiversità e collabora alla comunicazione del progetto.

Il Citizen Science Experiment (di fatto osservazione scientifica diffusa grazie alla collaborazione dei cittadini) punta a coinvolgere chiunque voglia sostenere la scienza e che possieda uno smartphone, un balcone, un giardino, una terrazza o un campo oltre all'entusiasmo richiesto per crescere diverse varietà di fagioli.

Martedì 20 dicembre alle 20.30 il team italiano di Increase incontrerà online tutti i cittadini interessati (www.d3a.univpm.it/it/eventilive) per promuovere la terza fase e per confrontarsi con chi sta già partecipando.

Tutti possono aderire all'esperimento scaricando online l'app Increase Csa. Una volta registrati si riceveranno a casa i semi da piantare e coltivare secondo le istruzioni fornite. Il compito del partecipante sarà far crescere e nutrire i fagioli, raccogliere e registrare le informazioni su di loro utilizzando l'applicazione e alla fine del loro ciclo vitale, raccoglierne i semi per la produzione degli anni successivi.

La registrazione gratuita per partecipare al progetto è aperta a tutti i cittadini interessati fino al 1 febbraio 2023. Per maggiori informazioni scrivere a ortobotanico@comune.bergamo.it o visitare il sito web www.pulsesincrease.eu.