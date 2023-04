Per la battaglia contro il Toro, Gasperini manda all'assalto Hojlund (con Koop e Pasalic)

Dopo la vittoria in casa sulla Roma, l'Atalanta di Gasperini si trova davanti un altro scoglio difficile da superare, e stavolta in trasferta: il Torino. I granata sono a loro volta reduci da una grande vittoria contro la Lazio, un risultato che ha dato una nuova spinta alle ambizioni europee della squadra di Juric. Mancano sette giornate alla conclusione del campionato e per chi lotta per un posto in Champions o in Coppa Uefa saranno sette battaglie all’ultimo sangue. All’andata contro il Torino l’Atalanta vinse per 3-1 con tripletta di Koopmeiners.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Gineitis.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Hojlund. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Zapata.

Arbitro: Juan Luca Sacchi