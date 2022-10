Magia di Muriel e assist per Lookman: Atalanta in vantaggio sulla Fiorentina

SECONDO TEMPO

74' - CAMBIO FIORENTINA: Jovic al posto di Barak.

74' - CAMBI ATALANTA: fuori Muriel, Lookman e Toloi (infortunato), dentro Demiral, Malinovskyi e Hojlund.

71' - OCCASIONE IN RIPARTENZA! LOOKMAN CHIUSO DA QUARTA! Altra grande opportunità per l'Atalanta in contropiede, bravo il difensore della Fiorentina a chiudere. Gasperini si dispera.

67' - CAMBI FIORENTINA. Terzic al posto di Venuti e Amrabat al posto di Bonaventura.

66' - GRANDE OCCASIONE PER L'ATALANTA! MAEHLE SPARA SU TERRACCIANO! Muriel pesca il compagno in posizione regolare, Maehe vola verso l'area ma calcia addosso al portiere della Fiorentina.

59' - GOL DELL'ATALANTA! LOOKMAN. Muriel riceve dal fallo laterale, dribbla nello stretto sulla linea di fondo in mezzo a due avversari e palla bassa dentro: Lookman deve solo appoggiare in rete a porta vuota.

58' - Pressione dell'Atalanta, la Fiorentina si difende nella sua metà campo.

55' - CAMBI ATALANTA - Fuori Soppy dentro Maehle, fuori Ederson dentro Pasalic.

49' - Grande intensità anche nei primi minuti della ripresa.

CRONACA PRIMO TEMPO

45+1 - Fine primo tempo. Atalanta-Fiorentina 0-0. Partita equilibratissima e di grande intensità. Poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. I viola ci hanno provato con tiri da fuori mentre i nerazzurri si sono affidati all'imprevedibilità dei tre attaccanti. Nel finale Irrati espelle Kouamé per una gamba troppo alta su De Roon, ma dopo l'on field review cambia la decisione.

41' - TOLTO IL CARTELLINO ROSSO.

40' - ROSSO DIRETTO PER KOUAME': l'attaccante della Fiorentina alza il piede e colpisce sul volto De Roon.

39' - OCCASIONE ATALANTA. Bella azione individuale di Lookman su Bonaventura e conclusione da posizione defilata: Terracciano respinge con i pugni.

33' - RISCHIO PER LA VIOLA. Palla in verticale di Toloi, il portiere esce dall'area sulla trequarti e si fa scavalcare dal rimbalzo. Muriel viene però anticipato da Quarta.

31' - OCCASIONE ATALANTA. Bello spunto di Lookman, che sterza dopo essere entrato in area e scarica per Ederson: conclusione di prima finisce fuori.

29 '- GIALLO PER SCALVINI. Atterrato Ikoné che lo aveva saltato.

26' - L'Atalanta chiede il rigore per un un tocco con il braccio in area di Martinez Quarta, ma l'arbitro lascia correre e il Var conferma la decisione di Irrati.

25' - OCCASIONE ATALANTA. Pallone nello spazio di Muriel per Koopmeiners, bravo Terracciano a chiudere in uscita.

20' - OCCASIONE FIORENTINA. Tiro di Saponara, Sportiello si fa sfuggire il pallone e poi è bravo a fiondarsi sui piedi di Barak e la palla finisce a lato. Brivido per i nerazzurri.

14' - KOUAME PERICOLOSO! Entra in area dalla destra, viene leggermente sbilanciato da Scalvini e non riesce a mettere dentro: palla sul fondo.

11' - MURIEL VICINO AL GOL, MA C'ERA FUORIGIOCO! Disattenzione di Quarta, Muriel si accentra e calcia sul secondo palo, pallone fuori di un soffio, ma era fuorigioco.

6' - Punizione dalla trequarti, Muriel supera la barriera, ma la traiettoria si allarga e il pallone esce.

4' - GIALLO. Primo ammonito del match: Bonaventura perde palla su De Roon sulla trequarti e trattiene l'avversario per fermarlo.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA – Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rossi, Bertini, Mæhle, Boga, Højlund, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Demiral, Pašalić.

FIORENTINA – Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Gollini, Milenkovic, Jovic, Cabral, Maleh, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Amrabat, Bianco.

PREPARTITA

L’Atalanta torna in campo al Gewiss dopo il prezioso successo all'Olimpico contro la Roma. I nerazzurri avranno di fronte la Fiorentina (fischio d’inizio alle 18), avversario ostico e a caccia della prima vittoria in trasferta. Dopo i successi di Napoli e Milan negli anticipi di ieri, i bergamaschi devono puntare al punteggio pieno per restare al vertice della classifica.

Passato lo spavento per il problemi accusati in nazionale, in campo Gasperini potrà contare su Koopmeiners. La formazione atalantina dovrebbe schiera Sportiello in porta al posto dell'infortunato Musso, con Hateboer e Soppy che fungeranno da terzini, con Toloi e Okoli e Scalvini. A centrocampo De Roon e Koopmeiners a sostegno di Ederson e Lookman. Nel ruolo di punta Muriel.

Mister Italiano ritrova Milenkovic e vuole dare continuità alla vittoria ottenuta al Franchi contro il Verona. Ballottaggio tra Igor e Martinez Quarta.

L'Atalanta è in testa al campionato con 17 punti in sette giornate, rispetto ai 9 che ha raggranellato la compagine viola.