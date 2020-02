Il Bocia e la questione Curva Nord: «I problemi ci sono, ma niente stop al tifo»

Il leader della Curva Nord, Claudio “Bocia” Galimberti, è tornato a Bergamo. Il terremoto scoppiato in seno al gruppo che organizza il tifo della Dea lo ha spinto al ritorno in città dal suo “buen ritiro” nelle Marche e ieri sera, giovedì 13 febbraio, ha partecipato a una riunione molto importante tenutasi sotto la pioggia all’esterno dello stadio.

Il collega Patrizio Romano di SeiLaTv ha intercettato telefonicamente il Bocia per capire meglio la situazione e per approfondire quanto sta accadendo. La chiacchierata, di circa 10 minuti, verrà proposta questa sera alle 19.45 nella trasmissione SeiLaDea sul canale 216 del digitale terrestre.

«I problemi ci sono e vanno risolti ma la soluzione non è lo stop al tifo», è il concetto più importante sottolineato del leader degli ultras atalantini. Stando alle anticipazioni, durante l’intervista non sono stati approfonditi più di tanto i temi interni alla Curva, ma è stato confermato il quadro generale della situazione: la Pisani ha questioni interne da risolvere, ma il sostegno alla squadra non si fermerà e già dalla gara con la Roma sarà ancora più forte.