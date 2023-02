Che bravi Hojlund e Lookman! Ben 17 gol della Dea su 41 portano la loro firma

di Fabio Gennari

Una coppia formidabile, due ragazzi arrivati in estate con investimenti importanti (26 milioni di euro complessivi) che hanno già segnato in modo indelebile la stagione dell'Atalanta e lasciano la sensazione di non volersi affatto fermare.

Nella baraonda calcistica che è stata Lazio-Atalanta per i calciatori biancocelesti (gli uomini di Sarri ci hanno capito proprio poco), Gasperini si è portato a Bergamo un'altra conferma di come il nuovo corso della Dea abbia in Hojlund (ragazzi, ha solo vent'anni..) e in Lookman le due punte di diamante.

I numeri dicono che dei 41 gol segnati dall'Atalanta in 22 giornate (ben 19 nelle sei gare di campionato giocate nel 2023), 17 sono stati firmati da Lookman (12) e Hojlund (5). A questo bottino vanno aggiunti i cinque assist complessivi (quattro di Lookman e l'altro di Hojlund), l'autorete provocata a Monza dal numero 11 della Dea e tre rigori procurati (Lookman contro il Torino, due volte Hojlund con la Salernitana). Di fronte a dati del genere, si capisce come Gasperini possa davvero gongolare grazie ai due nuovi acquisti che si sono integrati alla perfezione e determinano il risultato quando scendono in campo.

Il bello è che l'Atalanta non dipende solo da loro. La rete di Zappacosta è stata la prima per il numero 77 della Dea in stagione e porta a 17 il totale dei marcatori stagionali atalantini in campionato. Segnano un po' tutti, in attesa che i colombiani Muriel e Zapata tornino a dare un contributo di livello per allargare ancora di più il ventaglio di opzioni a disposizione nel cammino che, speriamo, potrà portare l'Atalanta ancora una volta in Europa. Perché la classifica dopo 22 giornate (su 38) non mente più e la sensazione è che la squadra possa solo crescere. E tanto.