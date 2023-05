Con De Nipoti sono otto i Primavera già convocati da Gasp in questa stagione

di Fabio Gennari

In una stagione che ha visto la formazione Primavera lottare quasi sempre per un posto nelle retrovie del campionato, gli acciacchi fisici dei calciatori di Gasperini e situazioni difficili da prevedere che si sono verificate hanno portato il tecnico dei bergamaschi a convocare ben otto ragazzi della formazione giovanile a completare la panchina in questa stagione.

Certo, il fatto che nessuno abbia esordito rende il dato meno rilevante, ma intanto parliamo di elementi che, come sempre, il tecnico tiene "vicino" alla prima squadra.

Il portiere Bertini, gli esterni Palestra e Bernasconi, i centrocampisti Mendicino, Chiwisa, Muhameti e Colombo e l'attaccante De Nipoti hanno assaggiato l'atmosfera della Serie A e questo conferma come Gasperini tenga tutti d'occhio e in considerazione.

Anzi, proprio pensando al futuro e alla seconda squadra che l'anno prossimo sarà iscritta in Serie C, tutte queste convocazioni se osservate nell'ottica del domani sono perfettamente logiche.

Quasi certamente nessuno di questi ragazzi farà parte della rosa dell'Atalanta 2023/24, intanto però è giusto tenerli dentro e chissà che se dovesse esserci bisogno - come avvenuto nella passata stagione, ad esempio, contro la Lazio all'Olimpico - non possa arrivare sulla scena qualche protagonista inatteso pronto a riscrivere la storia. Magari in un tiepido, ma probabilmente bagnato, pomeriggio di calcio a due passi dal mare di Salerno...