Diluvio, sfortuna e Candreva piegano l'Atalanta: la Salernitana vince 1-0

SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con il diluvio trasformatosi in pioggerella ma un campo ai limiti della praticabilità. E così gli scivoloni dei giocatori diventano protagonisti, con tantissimi errori da entrambe le parti. Gasp, nell'intervallo, toglie Soppy (infortunatosi pure lui) per Okoli (adattato esterno dopo che non giocava da prima dei Mondiali) e Pasalic per Hojlund. Ma è la Salernitana a giocare meglio adesso e a creare problemi.

La prima occasionissima arriva al 56', quando Zapata scivola e perde un pallone sanguinoso, che viene subito messo in profondità per Dia, il quale a tu per tu con Sportiello calcia in cielo. Provvidenziale il disturbo di Toloi. Due minuti dopo, invece, è Piatek a sfiorare il vantaggio: cross da destra, Sportiello respinge di pugno ma sulla testa del polacco, che non trova la porta. Si continua a lottare, Gasp inserisce anche Muriel per Zapata e al 70' Demiral per Djimsiti, anche lui ko per un problema fisico (che sfortuna!). All'87', su corner, Daniliuc va in cielo ma colpisce debolmente. La Dea non trova sbocchi e al 93' viene punita: al limite dell'area Candreva-Piatek e destro potente e preciso dell'ex Inter, imparabile. Non succede più niente, l'Atalanta torna a casa battuta.

PRIMO TEMPO

Dopo un inizio di studio, l'Atalanta prende in mano il pallino del gioco e inizia a macinare possesso a buon ritmo, pressando anche alta e con organizzazione. Al 7' primo tentativo con Pasalic che tocca il pallone su palla da fermo di Koopmeiners e Ochoa che para in due tempi. Al 18' invece è Zapata a colpire di testa, ma debolmente. Appena sessanta secondi dopo, ancora il colombiano ha una grandissima occasione: bel cross di Soppy e Zapata in tuffo manda alta. Intanto su Salerno si alza il vento e inizia a diluviare, rendendo la partita complicatissima. Dopo un bel tiro da fuori di Ederson, le occasioni diventano molte meno, fino al 42', quando ancora Zapata svetta e colpisce bene il pallone, che però finisce fuori di poco. Dopo appena un minuto di recupero, tutti negli spogliatoi.

FORMAZIONI UFFICIALI

I punti in palio sono sempre gli stessi, tre, ma in quel dell'Arechi di Salerno pesano molto più di altre volte. Perché per i padroni di casa significherebbero salvezza aritmetica, per l'Atalanta invece Europa (quasi) certa. Per questo la sfida di oggi pomeriggio in Campania è di grande interesse. Per i nerazzurri le assenze sono tante e forse anche per questo Gasperini va sul sicuro, confermando l'unica punta (Zapata) con due trequartisti a supporto e la difesa a tre. Sulle fasce, gli unici disponibili: Zappacosta e Soppy. Ma ecco le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Dia, Botheim; Piatek. All. Paulo Sousa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, de Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All. Gasperini