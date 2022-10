Contro la Lazio, per la prima volta da quando c'è Gasperini non abbiamo tirato in porta

di Fabio Gennari

Abbiamo controllato i report della Serie A firmati dalla Lega e nelle 239 partite del massimo campionato giocate dall'Atalanta con Gasperini in panchina è successo solo domenica scorsa con la Lazio di non riuscire a calciare mai nello specchio della porta. Lo zero alla voce "tiri in porta" non si era mai visto. Nemmeno in quel Inter-Atalanta 0-0 del 7 aprile 2019, quando ci furono 5 tiri nello specchio da parte dei padroni di casa e 2 degli ospiti.

Si tratta di un dato francamente incredibile, per risalire all'ultima volta in cui l'Atalanta non ha calciato in porta durante una gara di campionato serve un salto di 2.555 giorni fino al 25 ottobre 2015: in panchina c'era Reja, si giocava a Torino contro la Juventus e il 2-0 firmato Dybala e Mandzukic vide la Dea non riuscire mai a mettere un pallone nello specchio. Chiaramente parliamo di un'altra epoca, ma è significativo, pensando all'epopea gasperiniana, che non sia mai successo prima della Lazio con l'attuale mister.

Di certo la prova della Lazio è stata sontuosa, ma rimane qualcosa di unico vedere una partita dell'Atalanta che non trova sbocco con un tiro verso la porta. Anche debole, anche poco pericoloso. Nulla di nulla. Nella prossima gara contro l'Empoli sarà necessario cambiare registro e tornare a segnare, cosa tra l'altro sempre successa nelle prime dieci giornate di questo campionato. È la strada per ritrovare il sorriso, per tornare a sognare in grande.