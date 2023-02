Corsa europea: tra Atalanta, Milan e Lazio solo un punto conquistato

di Fabio Gennari

In attesa di Salernitana-Juventus che stasera chiuderà il turno di campionato, la corsa europea si conferma un continuo saliscendi che coinvolge cinque squadre in appena 5 punti, dalla seconda alla sesta posizione.

L'Inter, vincendo il derby, è salito a quota 43 e si conferma al secondo posto dietro l'imprendibile Napoli. Al terzo posto, grazie al 2-0 rifilato all'Empoli, c'è la Roma di Mourinho (40 punti) e appena un passo più indietro (a 39) è salita la Lazio grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Verona.

Atalanta e Milan sono rimaste a quota 38 viste le sconfitte di misura con Sassuolo e Inter. Lo scontro diretto tra Torino e Udinese ha visto i granata spuntarla di misura (1-0) e salire a 30 punti. Alla fine del campionato manca ancora tantissimo, la squadra nerazzurra ha perso una bella occasione per strappare qualche punto alle avversarie, ma nulla è compromesso: il vantaggio sul settimo posto è di 8 lunghezze, le ottave (ovvero l'Udinese e il Bologna) sono a -9, per una graduatoria che vede la Dea al quinto posto con gli stessi punti del Milan.

I prossimi turni saranno molto interessanti: nel fine settimana in arrivo c'è Lazio-Atalanta, ma si gioca anche Milan-Torino, la Roma giocherà a Lecce mentre l'Inter andrà a Genova contro la Samp. Fare previsioni è difficile, anche perché ci sono ogni settimana piccole variazioni di posizione e nessuno sembra scappare avanti in modo netto. Non resta che tenere botta gara dopo gara, cercando di recuperare tutti al massimo della forma per farsi trovare pronti quando in primavera ci sarà da fare lo scatto decisivo verso l'Europa.