Demiral, Palomino e i colombiani: soluzioni da trovare in fretta per sistemare il gruppo

di Fabio Gennari

Si parla con molto interesse dei nuovi arrivi, già ufficiali o possibili, ma resta sempre sullo sfondo uno scenario importante da gestire e risolvere che riguarda le partenze. Vero che l'incasso di Hojlund cambia completamente prospettive e necessità, ma ci sono giocatori che possono partire verso altri lidi che sono ancora a Bergamo e la cui situazione, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, andrà definita al meglio per evitare di trovarsi in rosa elementi scontenti e non funzionali al progetto.

Il caso più spinoso è quello di Demiral: il turco è stato riscattato nell'estate del 2022 per 20 milioni di euro eppure non è più nel progetto. Classe 1998, sul giocatore ci sono state diverse ipotesi per il futuro, ma lui pare voglia solo l'Inter, sebbene i meneghini non si siano ancora palesati dalle parti di Zingonia.

Andrà via a fine mercato? Possibile, difficile che si riesca a ottenere qualcosa di diverso rispetto a un prestito con diritto di riscatto per un difensore che, a bilancio, pesa ancora parecchio e che quindi sarà da gestire al meglio in termini economici.

Intanto dalla Sardegna arrivano voci di un'offerta ufficiale appena recapitata per Palomino. In attacco, invece, Zapata piace al Monza mentre per Muriel non ci sono offerte concrete al momento. Sono tutti e tre giocatori che non sono al centro del progetto della Dea e per cui è quindi auspicabile una soluzione in tempi rapidi. Per loro, che possono costruirsi un ultimo pezzo di carriera altrove, e per l'Atalanta, che continuerebbe nel segno del rinnovamento con giocatori più giovani.