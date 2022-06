Ederson costa tanto, Ilic del Verona è più di un'idea (con Piccoli e Sutalo nell'operazione?)

di Fabio Gennari

Nel silenzio che avvolge il mercato nerazzurro, qualche spiffero inizia a circolare e racconta di come l'Atalanta si stia muovendo per regalare un nuovo centrocampista a Gasperini. Recentemente si è parlato di Ederson della Salernitana come obiettivo concreto, in Campania è anche arrivata un'offerta che si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, ma gli interessamenti di Inter, Barcellona e Paris Saint-Germain (veri o solo strumentali, non è dato saperlo) hanno fatto lievitare la valutazione del brasiliano oltre i 20 milioni. Qualcuno parla addirittura di 30: a queste cifre, operazione impossibile.

Nelle ultime ore, da Verona è rimbalzata in modo deciso la voce di un interessamento della Dea per il classe 2001 del Verona Ivan Ilic. Con gli scaligeri il ragazzo ha collezionato 54 presenze ufficiali tra campionato e Coppa Italia segnando anche 5 gol, si tratta di un elemento di qualità che può giocare sia da mediano che da trequartista e che il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta D'Amico conosce molto bene: è stato lui a prenderlo in prestito dal Manchester City nell'estate del 2020 riscattandolo poi per 7,5 milioni l'estate successiva.

Con anche la Lazio molto interessata e, da quanto scrivono a Roma, con in mano già un accordo con l'entourage del giocatore, l'Atalanta se vuole prendere Ilic deve affondare e potrebbe sfruttare le carte Piccoli (valutato 5 milioni) e Sutalo (già la scorsa stagione in prestito all'Hellas, prestito che potrebbe essere rinnovato) nella trattativa.

Oltre a Ilic, altre voci parlano di un interessamento concreto per Nuno Tavares dell'Arsenal, ma sarebbe tutta da capire la formula per arrivare a questo esterno sinistro che i Gunners hanno prelevato dal Benfica un anno fa per circa 10 milioni di euro.