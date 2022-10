Finito il nono turno: Lazio a valanga sulla Fiorentina, corsa Champions incandescente

di Fabio Gennari

Sonora sconfitta per la Fiorentina al Franchi: la Lazio passeggia per 4-0 con Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile e i biancazzurri si portano al terzo posto con Udinese e Milan a 20 punti. L'Atalanta seconda a quota 21 e il Napoli in testa a 23 guidano una graduatoria in cui le distanze sono cortissime nei primi sei posti (le squadre sono raccolte in 4 punti) mentre Inter (settima) e Juventus (ottava) sono un po' più staccate. Sembra incredibile, ma ora la Serie A dice questo.

La Dea è ben posizionata appena alle spalle del Napoli, indubbiamente le squadre che stanno in vetta hanno caratteristiche diverse e ci sono partenopei e capitolini che propongono un grande attacco (22 gol il Napoli, 21 la Lazio) con un difesa molto ben coperta (7 gol incassati dalla squadra di Spalletti, 5 come l'Atalanta quella di Sarri). L'Udinese (19 reti) e il Milan (18) sono il terzo e il quarto attacco del torneo con solo la Roma, tra le prime sei già citate, ad aver segnato meno della squadra di Gasperini: 14 gol fatti per l'Atalanta, 12 per la formazione di Mourinho.

Nelle prossime giornate continueranno gli scontri al vertice, domenica ad esempio c'è un interessantissimo Lazio-Udinese, mentre nel giorno di Atalanta-Lazio (23 ottobre) si gioca anche Napoli- Roma. Siamo ancora molto indietro nel campionato per fare qualsiasi tipo di calcolo, ma una prospettiva concreta da tenere in considerazione pensando allo stop di metà novembre è questa: l'Atalanta, in attesa di recuperare tutti gli infortunati, ha la possibilità di stare con pieno merito tra le prime quattro. Chiudere il 2022 così in alto sarebbe davvero una gran cosa.