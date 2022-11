Hojlund e la precisione: a Empoli ha chiuso con il 100% di passaggi completati

di Fabio Gennari

Il giovanissimo attaccante danese Rasmus Hojlund, sul campo di Empoli, ha fatto registrare un particolare record stagionale per chi ha giocato almeno una volta da titolare: con 19 passaggi completati, di cui 18 in avanti, l'ex giocatore dello Sturm Graz è risultato il primo nelle dodici giornate già disputate ad aver completato il cento per cento dei tocchi verso un compagno. Nei 67' minuti in campo, quindi, il giovanotto non ha sbagliato praticamente nulla sul piano del fraseggio.

In precedenza, altri otto giocatori avevano chiuso la partita con tutti i passaggi verso i compagni completati senza errori, ma si era trattato di elementi subentrati dalla panchina. Quindi con pochi passaggi in pochi minuti. Il migliore, nemmeno a farlo apposta, era l'altro danese del gruppo, ovvero Maehle, che contro la Cremonese aveva giocato dieci minuti completando otto passaggi per i compagni. Essere così precisi da titolare, invece, non è semplice. Eppure Hojlund c'è riuscito.

Se si allarga la questione a chi invece è rimasto in campo per tutta la gara, il più bravo del gruppo è Merih Demiral. Il turco, contro la Lazio, è rimasto in campo per 97' minuti, ha completato ben 46 passaggi facendo registrare il 96 per cento di precisione.

Quando Gasperini parla di squadra che può crescere e giocare meglio dal punto di vista tecnico si riferisce senza dubbio anche a questi dettagli. Sapere che anche i più giovani, quando scendono in campo, tendono a sbagliare poco o nulla è un'altra bella conferma di come tutto il gruppo cerchi sempre di migliorare.