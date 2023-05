Hojlund e Lookman ancora in dubbio: la risposta arriverà solamente con i convocati

di Fabio Gennari

La convocazione di Rasmus Hojlund e Ademola Lookman è ancora in bilico e anche se sono confermate le sensazioni dei giorni scorsi, ovvero che il classe 2003 danese alla fine ci sarà mentre che per il capocannoniere stagionale della squadra bisognerà attendere la sfida di sabato prossimo con il Verona.

Per la conferma definitiva sulla disponibilità o meno dei due, comunque, bisognerà attendere la lista dei convocati che Gasperini diramerà intorno all'ora di pranzo, prima della partenza per Salerno.

Il gruppo si allena questa mattina al Centro Bortolotti, non è prevista la conferenza stampa del tecnico di Grugliasco mentre il viaggio verso la Campania avverrà nel pomeriggio. È già certo che la rosa sarà ridottissima, della prima squadra mancheranno Maehle, Hateboer, Vorlicky, Ruggeri, Palomino e Boga. Tenendo da conto anche i due attaccanti, alla fine quindi gli assenti potrebbero essere sei, sette o otto. Un numero decisamente alto.

Rispetto alle concorrenti per l'Europa, la squadra di Gasperini ha lavorato con la settimana piena (Juventus, Milan, Inter e Roma invece sono scese in campo in Champions ed Europa League) e questo è positivo pensando al fatto che, pur non avendo grandi alternative in panchina, domani a Salerno ci saranno da disputare novanta minuti che sono importanti ma che rappresentano anche l'unico impegno settimanale.