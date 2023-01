Lookman piega le mani a Szczesny, Di Maria pareggia su rigore e Milik porta avanti la Juve (2-1)

CRONACA PRIMO TEMPO

35' - GOL DELLA JUVE: MILIK! Di Maria libera di tacco Fagioli, cross da destra e tocco meraviglioso da pochi passi di Milik: palla a fil di palo, Musso non ci arriva.

25' - GOL DELLA JUVE. DI MARIA spiazza Musso, pareggio della Juve!

23' - RIGORE PER LA JUVE. L'arbitro Marinelli si reca a bordocampo per un intervento in ritardo di Ederson su Fagioli nell'area atalantina e assegna il penalty.

15' - PALOMINO OUT. Problemi muscolari per l'argentino, che lascia il posto a Demiral.

12' - Gran destro di Locatelli controbalzo da fuori area e palla alta non di molto! La Juve pressa e si spinge avanti per recuperare.

10' - Bella iniziativa di Boga, che dribbla, si presenta al limite dell'area e cade: il direttore di gara non fischia.

7' - Trattenuta sospetta in area di Palomino su Milik, la Juve chiede il rigore, ma per Marinelli non c'è nulla. Proteste bianconere.

5' - GOL DELL'ATALANTA: LOOKMAN! Destro violento da fuori dell'attaccante atalantino, Szczesny si fa sorprendere sul primo palo e commette una papera.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Paredes, Miretti, Illing Junior, Chiesa, Cuadrado, Soulé, Kean.

Atalanta (3-4-3): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Hateboer, Ederson, De Roon, Maehle, Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Soppy, Ruggeri, Zortea, Pasalic, Muriel, Vorlicky.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

PREPARTITA

L’Atalanta torna in campo all’Allianz Stadium (ore 20,45) per affrontare una Juve ferita nell’orgoglio dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello della Fgci. A lanciare i bianconeri al contrattacco, alla vigilia della gara, è stato mister Allegri: «La penalizzazione è un dato di fatto momentaneo e tutte le situazioni che capitano bisogna saperle trasformare in opportunità. Il -15 per ora è l'opportunità per fare qualcosa di straordinario, di memorabile. Abbiamo l'Europa League, la Coppa Italia e 60 punti a disposizione in campionato. Noi dobbiamo pensare al campo, al resto pensa la società». Quello fra Juve e Atalanta non sarà dunque uno scontro diretto per la Champions, ma ha tutte le premesse per essere comunque una battaglia sportiva di alto livello. Allegri deve ripartire dopo il 5-1 a Napoli, Gasperini viene dall'8-2 alla Salernitana (e il 5-2 allo Spezia in Coppia Italia di giovedì). Deve però rinunciare a tre big: Koopmeiners, squalificato e Zapata e Zappacosta, infortunati. In campionato la Dea è reduce da due vittorie e un pareggio nelle tre partite di inizio 2023.