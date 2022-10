Lookman porta in vantaggio l'Atalanta, il secondo tempo inizia alla grande

SECONDO TEMPO

68' - CAMBI ATALANTA: fuori Muriel e Lookman, dentro Boga e Hojlund.

66' - CAMBIO ATALANTA: Ederson al posto di Pasalic.

66' - CAMBI SASSUOLO: fuori Kyriakopulos e Thorstvedt, dentro Traoré e Henrique.

65' - TRAVERSA DI BERARDI! Brivido per l'Atalanta. Stupendo sinistro a giro quasi da fermo e palla che si stampa contro la traversa con Sportiello fuori causa.

62' - Tito da fuori di Rogerio di poco sopra la traversa.

56' - CAMBIO SASSUOLO. Esce D'Andrea ed entra Berardi.

53' - Cross di Kyriakopoulos che D'Andrea non riesce a ribadire in rete da pochi passi: fischiato anche un mani di D'Andrea.

46' - GOL DELL'ATALANTA! LOOKMAN!!! Tre passaggi e la Dea la ribalta: Soppy imbuca per l'attaccante, che in area sterza su Erlic, si porta la palla sul sinistro e davanti a Consigli piazza la palla sotto l'incrocio. Altro assist di Soppy.

Nessuna sostituzione, si riparte

CRONACA PRIMO TEMPO

Bella partita e ritmi alti. L'Atalanta ha spinto e provato più volte a sfondare la diga dei neroverdi, che però sono stati pericolosi nelle ripartenze. Una grande occasione per Pasalic nella prima parte e due gol nel finale: alla grande prodezza di Kyriakopulos ha risposto lo stesso Pasalic, mandato in porta da una bella azione di Soppy. Già quattro gli ammoniti.

45+2 - Fine primo tempo. Atalanta-Sassuolo 1-1.

45+1 - GOL DELL'ATALANTA: PASALIC! Centro teso di Koopmeiners, Consigli riesce a smanacciare ma sul secondo palo recupera Soppy che in mezzo a tre difensori ha la freddezza e la lucidità di appoggire per Pasalic: tocco a porta vuota e pareggio!

43' - Ci prova Pasalic: destro a giro di poco alto, buona occasione per i nerazzurri.

41' - GRANDE GOL DI KYRIAKOPOULOS! Ripartenza micidiale: D'Andrea trova spazio e crossa col destro per il greco, che sul secondo palo spara al volo sotto la traversa.

33' - Lookman a terra in area, toccato da Frattesi: Marcenaro dopo un colloquio con il Var lascia correre tra le proteste dei nerazzurri.

31' - Occasione per Lookman che liberato al limite dell'area non riesce a calciare bene col sinistro: tiro debole e impreciso, palla fuori.

29' - AMMONITO THORSTVEDT, placcato Soppy in ripartenza.

23' - AMMONITO PINAMONTI, duro pestone a Soppy.

21' - Okoli schiaccia troppo di testa un cross di Muriel e la palla si impenna sopra la traversa. Altra bella azione della Dea.

21' - AMMONITO KYRIAKOPULOS, fallo su Lookman.

19' - Altro grande intervento di Consigli per respingere un sinistro ravvicinato di Maehle, servito ancora una volta da Lookman! Ma c'era fuorigioco.

16' - AMMONITO SCALVINI per fallo su Frattesi.

14' - PASALIC A UN PASSO DAL GOL, CONSIGLI STREPITOSO. Uno-due Pasalic-Lookman, il croato viene liberato davanti al portiere, ma Consigli respinge il suo tocco.

8' - OCCASIONE PER IL SASSUOLO. Sinistro di Kyriakopulos a lato, ma Frattesi lo aveva messo in condizione di colpire.

7' - Cross pericoloso di Rogerio, ma Sportiello è bravo ad anticipare all'ultimo l'intervento di Erlic.

4' - ATALANTA PERICOLOSA. Primo spunto di Muriel sulla sinistra e cross in area, stacco di Pasalic, la difesa neroverde riesce a liberare.

1' - Fischio d'inizio

FORMAZIONI UFFICIALI

Gasperini e Dionisi hanno diramato le formazioni: Pasalic vince il ballottaggio con Ederson per il ruolo da trequartista nerazzurro, mentre nel Sassuolo c'è un 4-3-3 più coperto, con D'Andrea e Kyriakopulos sugli esterni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; Muriel, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rossi, Bertini, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Ederson, Malinovskyi, Boga, Hojlund.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Kyriakopulos. Allenatore: Alessio Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Marchizza, Tressoldi, Obiang, Harroui, Henrique, Alvarez, Ceide, Antiste, Traorè, Berardi.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

PREPARTITA

La decima giornata di campionato vede l’Atalanta scendere in campo al Gewiss Stadium contro il Sassuolo (ore 20,45). La squadra emiliana ha vinto l'ultimo incontro contro la Dea lo scorso aprile (2-1), dopo 15 sfide senza successi (5 pareggi e 10 sconfitte). Gasperini ritrova Djimsiti, fermo dalla seconda giornata per la frattura al perone, ma ha dovuto rinunciare ad Hateboer, squalificato, oltre che agli indisponibili Musso, Palomino, Toloi, Zapata e Zappacosta. Dal canto suo, l’allenatore dei neroverdi, Dionisi, non ha potuto contare su Defrel, Müldür e Romagna. L’Atalanta, forte dei suoi 21 punti, si presenta ancora imbattuta e cercherà di tornare in testa alla classifica, almeno fino allo scontro di domani fra Napoli e Bologna. Il Sassuolo però non è un avversario facile, basti dire che nelle ultime due trasferte non ha subito gol. Nella Dea occhi puntati su Muriel a caccia del centesimo gol in Serie A. La squadra bergamasca indossa la maglia in edizione speciale e, in attesa dell’asta benefica, festeggia il suo compleanno numero 115, che cadrà lunedì 17 ottobre.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Pasalic, Muriel. All. Gasperini

A disposizione: Rossi, Bertini, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Ederson, Malinovskyi, Boga, Hojlund.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakoupolos. All. Dionisi