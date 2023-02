Orsato per Lazio-Atalanta: dopo le polemiche di Reggio Emilia, il migliore (Pairetto al Var)

di Fabio Gennari

Sarà Daniele Orsato di Schio l'arbitro di Lazio-Atalanta, sfida in programma sabato sera (11 febbraio, 20.45) allo Stadio Olimpico di Roma. Una scelta molto attesa dopo le polemiche che hanno seguito Sassuolo-Atalanta, partita in cui il direttore di gara Marcenaro e il Var Nasca hanno esagerato nella scelta dell'espulsione di Maehle dopo mezz'ora.

Nonostante l'errore, i due protagonisti con il fischietto in bocca (e il monitor a disposizione) non sono tuttavia stati fermati: Marcenaro sarà il quarto uomo di Napoli-Cremonese e Nasca è stato scelto per il Var a Reggio Calabria dove si giocherà Reggina-Pisa, in Serie B.

La scelta di Orsato per Lazio-Atalanta è indicativa, si tratta della partita probabilmente più interessante del prossimo turno e mandare un fischietto di così grande esperienza significa probabilmente non voler correre nessun tipo di rischio. L'Atalanta, va detto, in questa stagione non è stata quasi mai penalizzata fortunatamente: a Reggio Emilia sono stati commessi degli errori, ma con Orsato in campo e Pairetto al Var si può pensare solo alla partita.

Il sestetto arbitrale, per la verità, presenta anche una curiosità: l'Avar, ovvero il secondo arbitro che dalla sala di controllo di Lissone darà supporto al direttore di gara, sarà Marini di Roma 1. Giocando contro una squadra di Roma la cosa è singolare ma, ripetiamo, avere per la prima volta in questa stagione il fischietto vicentino che nel 2020 è stato giudicato il migliore del mondo sposta l'attenzione (almeno quella della maggioranza) sul campo e non sulle questioni di carattere arbitrale.