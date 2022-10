Piccola lesione muscolare per de Roon: out contro l'Empoli, poi si vedrà

di Fabio Gennari

«Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Marten de Roon hanno evidenziato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore».

Con queste poche righe, pubblicate ieri sera sul sito ufficiale dell'Atalanta, è stata ufficializzata la problematica che ha fermato il centrocampista olandese nella fase finale della gara contro la Lazio. Il numero 15 della Dea non sarà della partita contro l'Empoli, tutta da scoprire la successiva evoluzione per il trittico di sfide contro Napoli, Lecce e Inter.

Il ragazzo non è uno che si tira indietro. Lui per primo sa che il recupero al top della condizione per la rassegna in Qatar passa sia per la questione clinica che per quella calcistica, ovvero la possibilità anche di tornare in campo per almeno un paio di partite e allenarsi al meglio con il Mondiale nel mirino. Soprattutto per uno come de Roon, che ha necessità di essere al top sul piano fisico per dare il massimo, il "passaggio" dalle ultime due o tre partite con la Dea è fondamentale.

A oggi, è difficile pensare che possa esserci con il Napoli. Non arrivano segnali particolarmente preoccupanti sulle condizioni del centrocampista, ma è evidente come si voglia procedere con la massima cautela. A Empoli potrebbe giocare Koopmeiners (per lui 1.061' minuti su 1.061' giocati) insieme a uno tra Pasalic e Scalvini, è chiaro che non sarebbe come avere de Roon ma bisogna in qualche modo organizzarsi e portare a Bergamo i tre punti. Magari con un Toloi in più a pieno regime. O quasi.