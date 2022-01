Sosta preziosa per i positivi: per il Cagliari saranno tutti negativizzati (e in 14 hanno superato il Covid)

Tornano tutti!

La squadra è al lavoro e pensando alla ripresa delle gare ci sarà il ritorno di parecchi elementi rimasti ai box per il virus

di Fabio Gennari

Il conteggio lo abbiamo fatto nei giorni scorsi e la valutazione è importante: ben 14 giocatori della rosa, tra fine dicembre e il 22 gennaio giorno di Lazio-Atalanta, sono risultati positivi al Covid e si sono negativizzati. Anche gli ultimi che si sono dovuti fermare alla vigilia della gara dell'Olimpico ormai hanno superato l'isolamento e vanno dunque considerati disponibili per la gara di domenica prossima con il Cagliari.

La lista di chi mancava a Roma è lunga: Koopmeiners, de Roon, Muriel, Pasalic, Malinovskyi e Hateboer non hanno potuto partecipare alla sfida, mentre Ilicic (tanti auguri, oggi è il 34esimo compleanno) non c'era e sarà fuori anche nelle prossime settimane. Oltre a loro, ci sono i compagni risultati assenti nelle gare precedenti che ora non corrono rischi di nuove positività da qui al termine della stagione: significa che l'emergenza vista con Inter e Lazio, in teoria, non si dovrebbe più ripetere.

Pensando all'ultima parte della stagione, questo aspetto rappresenta un plus per il tecnico. Ricordiamo che i protocolli prevedono comunque un tampone di verifica entro le 24 ore precedenti alla gara e quindi fino a ridosso delle sfide bisognerà tenere le antenne dritte, ma il peggio sembra essere passato. Dalla gara con il Cagliari, inoltre, tutti i giocatori della rosa nerazzurra saranno dotati di Super Green Pass: la speranza è che da qui al termine della stagione si possa parlare davvero solo di campo.