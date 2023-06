Incredibile gol di Koopmeiners che beffa di Gregorio fuori dalla porta. Dea in vantaggio per 4-1

CRONACA SECONDO TEMPO

74' - GOL DELL'ATALANTA! HOJLUND! Assist di Koopmeiners servito da Ederson sulla sinistra. Il trequartista mette al centro e stavolta Hojlund ci arriva,

70' - ESPULSO MARLON del Monza (era appena entrato) per un fallo su Koopmeiners. Eccessiva l'espulsione. L'arbitro sembra in confusione.

66' - ESPULSO GASPERINI per proteste.

66' - L'arbitro ferma per un fallo di mano, inesistente, Hojlund lanciato a rete. Gasperini furioso!

65' - L'arbitro, richiamato dal Var, nega un rigore all'Atalanta che sembrava evidente.

64' - GIALLO PER TOLOI.

63' - GIALLO PER IZZO. Ennesimo fallo su Hojlund.

61' - Dentro Petagna e fuori Dani Mota nel Monza.

60' - Fuori Pasalic e Scalvini, in campo Lookman e Okoli nell'Atalanta.

52' - OCCASIONE PER L'ATALANTA! HOJLUND. Koopmeiners dopo una gran corsa sulla sinistra offre una palla rasoterra in area che è solo da appoggiare in porta, ma Hojlund non ci arriva per un soffio.

51' - GOL DEL MONZA: COLPANI. Azione tutta di prima, Mota serve Colpani che fa partire uno stupendo sinistro a giro dal limite all'incrocio dei pali!

48' - OCCASIONE PER L'ATALANTA! HOJLUND: DI GREGORIO SALVA. Risponde subito l'Atalanta, bravissimo il portiere del Monza.

48' - OCCASIONE PER IL MONZA: COSA HA SBAGLIATO DANY MOTA! Palla dentro bellissima di Rovella per Dany Mota che scatta in posizione regolare ma davanti al portiere colpisce malissimo e la mette sul fondo!

Nessuna sostituzione nell'intervallo.

CRONACA PRIMO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-MONZA 2-0. La squadra di Gasperini dà spettacolo con un pressing alto e asfissiante. Tantissimi palloni rubati nel mezzo, e il Monza non è riuscito a creare molto, nonostante un maggior possesso palla. In avanti per la Dea un Hojlund in gran forma, buona la spinta di Zappacosta e Maehle sulle fasce e Koopmeiners protagonista assoluto, in giornata di grazia.

45'+1 - GOL DELL'ATALANTA! ANCORA KOOPMEINERS. Palla persa da Rovella, Pasalic a Koopmeiners che avanza, serve Maehle sulla destra, chiude il triangolo e tira in porta. Di Gregorio para ma sulla respinta Koop ribadisce in rete! Grande azione e nono gol in campionato per il trequartista danese.

37' - OCCASIONE PER L'ATALANTA: ZAPPACOSTA. Cross di Koopmeiners dalla sinistra, la difesa spazza. La sfera però arriva al limite a Zappacosta: stop e tiro di collo destro fuori di pochissimo alla destra di Di Gregorio.

33' - GIALLO PER ROVELLA, entrato in ritardo su Ederson.

27' - OCCASIONE MONZA, SPORTIELLO SALVA LA DEA! Colpani solo in area tira di piatto, grande parata di Sportiello, la palla finisce a Carlos Augusto che spara sopra la traversa.

25' - OCCASIONE PER L'ATALANTA: HOJLUND. Altro pallone perso da Caldirola, Ederson avanza, serve Hojlund che in area stoppa, sterza di destro e tira in porta. Tiro fiacco e Di Gregorio controlla.

21' - Cross di Zappacosta rasoterra per il compagno che colpisce col tacco ma la mette fuori di un nulla! Era comunque fuorigioco, ma sarebbe stato un gol bellissimo.

16' - Bella azione di Hojlund sulla sinistra, il danese entra in area ma sbatte su Di Gregorio in uscita.

11' - GOL DELL'ATALANTA: KOOPMEINERS! Cross pennellato dalla sinistra di Maehle per la testa di Koopmeiners che prende il tempo a Carlos Augusto, stacca bene e la mette dentro!

7' - Il Monza risponde con il tiro da lontano di Colpani che impegna Sportiello in tuffo!

6' - Altro cross dalla fascia sinistra di Koopmeiners per la testa di Scalvini che non colpisce bene e la mette alta.

4' - OCCASIONE PER L'ATALANTA. Errore sciagurato di Caldirola che offre un assist a Koopmeiners, tiro di prima intenzione all'altezza del dischetto e palla incredibilmente a lato.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Toloi, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. All. Gasperini

A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Muriel, Lookman, Colombo, Bernasconi, Mendicino, Palestra, De Nipoti, Del Lungo, Regonesi.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Pablo Marì, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Mota. All. Palladino

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, Petagna, D'Alessandro, Vignato.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Tutto esaurito al Gewiss Stadium per festeggiare il ritorno in Europa dell’Atalanta, obiettivo raggiunto per la sesta volta nelle ultime sette stagioni. Nell'ultima giornata di Seria A, la squadra di Gasperini scende in campo contro il Monza, neopromossa rivelazione del campionato. Se la Dea riuscirà a vincere sarà qualificata all’Europa League, in caso contrario giocherà in Conference League. Un regalo per i tifosi ma ancora di più per il presidente Antonio Percassi.

Oggi, 4 giugno, ricorre infatti il tredicesimo anniversario dall’acquisto della società nerazzurra da parte della famiglia Percassi. Per l'occasione è arrivato a Bergamo e assisterà alla partita Stephen Pagliuca, il presidente del fondo statunitense Bain Capital che l'anno scorso è diventato azionista di maggioranza del club nerazzurro.

Antonio Percassi aveva acquistato l’Atalanta il 4 giugno 2010. I nerazzurri erano appena retrocessi in Serie B. Antonio e Luca Percassi si sono resi protagonisti di una impressionante scalata ai vertici, sia dal punto di vista sportivo (in un solo anno erano riusciti a tornare nel massimo campionato e oggi l’Atalanta è al 28° posto nel ranking Uefa), che sul piano aziendale, creando una società modello (il patrimonio è passato da 5,4 a 177 milioni milioni e i ricavi da 35,1 a 119,5 milioni), forte perfino di uno stadio di proprietà. A tale proposito, domani cominciano i lavori per il rifacimento della Curva Sud. Antonio Percassi è anche diventato il presidente più longevo nella storia dell’Atalanta con 16 anni, 3 mesi e 24 giorni divisi in due parentesi, 5 mesi abbondanti in più di Turani.

Il salto di qualità dal punto di vista sportivo è avvenuto sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Con lui, la Dea si è qualificata per tre volte in Champions e due volte in Europa League. Stasera sapremo se anche in Europa League pure Bergamo "ricomincia da tre".

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappaccosta; Pasalic; Lookman, Højlund. All. Gasperini

Indisponibili: Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino

Squalificati: Donati