Udinese-Atalanta, assalto nerazzurro ai biglietti: per ora siamo a quota 1.600 vendite

di Fabio Gennari

Il settore ospiti dello stadio Friuli di Udine è stato metaforicamente preso d'assalto nel giro di novanta minuti. Ieri pomeriggio (3 ottobre), alle 15, è stata aperta la vendita dei biglietti per la partita tra Udinese e Atalanta e i 1334 tagliandi riservati ai bergamaschi sono spariti in pochissimo tempo. Il club di casa ha successivamente aperto anche il settore "P" della Curva Sud per cercare di soddisfare la grande voglia dei sostenitori orobici di seguire la formazione di Gasperini anche nella difficile trasferta in casa dei bianconeri. Alle 23 di ieri sera risultavano venduti altri 240 posti del settore adiacente, per un totale di quasi 1.600 tifosi della Dea già in possesso del biglietto.

Per i sostenitori nerazzurri si tratterà della quinta trasferta della stagione e il bilancio di presenze, fino a questo momento, è ottimo. Genova, Verona e Monza hanno visto i bergamaschi esaurire i posti a disposizione, con la Roma si è giocato alle 18 nella capitale (tutt'altro che un orario agevole) e comunque sono arrivati 600 appassionati al seguito. Ora si gioca a Udine e i bus sono pieni da giorni nonostante la vendita sia partita solo poche ore fa.

L'entusiasmo è contagioso, alla grande cornice di pubblico che in casa accompagna sempre la squadra di Gasperini si sta aggiungendo una presenza lontano da casa decisamente importante e che permette al gruppo nerazzurro di non sentirsi mai solo. Chiaro che all'Olimpico, con sessantamila tifosi avversari che alzano i decibel in modo così importante, diventa tutto più difficile, ma l'importante è esserci e dare una mano con continuità per rimanere in alto e sognare.