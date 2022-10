Verso Atalanta-Lazio, sfondato il muro dei 18 mila presenti e quattro settori già esauriti

di Fabio Gennari

«Al momento sono 18.181 gli spettatori che assisteranno ad Atalanta-Lazio». La società nerazzurra ha comunicato ieri sera un importante aggiornamento relativo ai posti già occupati per la sfida contro i biancocelesti e che conferma il grande entusiasmo che serpeggia tra i tifosi in vista dello scontro di altissima classifica che si giocherà domenica alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Negli ultimi anni, le gare contro i capitolini sono sempre state molto accese e il risultato in bilico.

Per domenica, sono già esauriti quattro settori: Curva Sud Morosini, Distinti Sud, Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento scoperta. Rimangono quindi biglietti nelle due tribune. Da Roma (e non solo) è atteso un buon numero di ospiti e la sensazione è che ci si possa avvicinare al record stagionale di presenze, fatto registrare lo scorso 21 agosto contro il Milan: quel giorno, al Gewiss Stadium, arrivarono 19.216 spettatori.

Visto l'entusiasmo che si respira, viene anche da pensare che lo stadio orobico sia perfino piccolo. In questo momento, è vero, ci sono meno posti di prima a causa della ristrutturazione della Rinascimento e della posa dei seggiolini in Morosini. Si tratta di una situazione temporanea che, paradossalmente, l'anno prossimo peggiorerà ancora (sarà demolita la ex Curva Sud) prima di avere un impianto da 25 mila posti nel giro dei successivi 15 mesi.