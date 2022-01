Ecco perché l'Atalanta ha rinviato la partenza verso Roma per la partita contro la Lazio

Problemi a Zingonia

Rimandato il viaggio verso la Capitale, attesa per l'ultimo giro di tamponi che sono da effettuare nelle 24 ore che precedono la gara

di Fabio Gennari

Rispetto a quanto preventivato, l'Atalanta ha deciso di spostare la partenza verso Roma per la disputa della gara contro la Lazio alla prima mattinata di domani. Per regolamento, la sorveglianza Covid-19 impone l'effettuazione di un giro di tamponi nelle 24 ore che precedono la gara, con il fischio d'inizio fissato per le 20.45 il protocollo prevede i tamponi a Zingonia in serata e la successiva partenza spostata a domani. La società, con una nota, ha confermato intorno alle 19.45 che sono state "rilevate ulteriori positività" ed è per questo che il programma è stato variato.

Dopo la conferenza stampa di domenica scorsa al termine della gara contro l'Inter in cui Gasperini parlava del rientro di Toloi e Maehle con la Lazio, non ci sono state altre segnalazioni e quindi vanno ritenuti indisponibili per i motivi più disparati Zapata, Gosens, Ilicic, Malinovskyi e Hateboer. Se ci saranno o meno ulteriori problemi dopo l'ultimo giro di tamponi non è dato saperlo, di certo in caso di un numero troppo elevato di positività non ci sarà nemmeno il decollo in mattinata e tutto sarà più chiaro.

Per giocare, secondo l'ultimo protocollo approvato dalla FIGC servono almeno 17 giocatori a disposizione sui 25 della lista ufficiale. Quindi con 8 positivi si gioca, con 9 positivi invece si supera il 35% di indisponibili per Covid e la gara viene rimandata. Nelle prossime ore sono attese novità in merito, secondo Sky ci sarebbero già diversi positivi dopo un primo giro di verifica effettuato nel pomeriggio e quindi la situazione va monitorata con grande attenzione per capire se la sfida è o meno in dubbio.