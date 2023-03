Zapata in gruppo, speranza per Palomino e Scalvini. Per Zappacosta serve pazienza

di Fabio Gennari

Ripresa degli allenamenti e importante punto della situazione in casa Atalanta. Duvan Zapata, come anticipato da Gasperini dopo l'Udinese, ha regolarmente ricominciato ad allenarsi in gruppo e sabato al Maradona sarà tra i convocati del mister di Grugliasco. Il suo recupero è importante per dare ancora più alternative in avanti, ma chiaramente non potrà essere al massimo, soprattutto dopo mesi di presenze e assenze con i problemi muscolari come (pessimo) compagno di viaggio.

Per quanto riguarda gli altri calciatori acciaccati, le ultime indiscrezioni raccontano di come Palomino e Scalvini siano in ripresa e ci sono possibilità per entrambi (maggiori quelle del tucumano) di salire sul charter che venerdì porterà la squadra in Campania per la sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà con gli uomini di Spalletti.

Anche per Zappacosta il discorso pare non sia ancora del tutto chiuso: non saranno presi rischi di nessun tipo, ma i prossimi giorni saranno decisivi in un senso o nell'altro.

Senza Koopmeiners, Hateboer e forse Zappacosta, l'Atalanta potrebbe comunque avere tante alternative anche per proporre qualcosa di nuovo sul piano tattico: il 3-4-1-2 o il 4-2-3-1 sono varianti già utilizzate rispetto al 3-4-3 visto con l'Udinese, ma è chiaro che a Napoli servirà qualcosa di particolare per provare a strappare un risultato positivo e il ritorno di alcuni elementi che finora non hanno fatto grandi cose. Per oggi (7 marzo), a Zingonia, è in programma una doppia seduta di lavoro.