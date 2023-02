Zingonia, buone notizie da Zappacosta e Palomino (l'esterno è tornato in gruppo)

di Fabio Gennari

Dopo la domenica di riposo che ha seguito la sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo, l'Atalanta è tornata ieri a lavorare al Centro Bortolotti con novità importanti che arrivano da Zappacosta e Palomino. I due giocatori ai box per infortunio erano attesi in gruppo e le aspettative sono state confermate.

In particolare, l'esterno di Sora ha lavorato per una parte della seduta con i compagni completando poi l'allenamento con una razione di lavoro individuale, solo lavoro solitario invece per Palomino, ma anche per lui il rientro si avvicina.

È chiaro che per Gasperini il ritorno di Zappacosta rappresenta la notizia più importante. Sabato a Roma contro la Lazio mancherà Maehle (espulso a Reggio Emilia e squalificato al pari di Muriel) e quindi poter scegliere tra Ruggeri e Zappacosta, anche se l'ex Chelsea non è al meglio, è una buona notizia. Tra l'altro, i problemi fisici di Zappacosta non devono far dimenticare che, in condizione di forma "normale", spesso il tecnico atalantino ha scelto proprio lui invece del danese da titolare.

La situazione di Palomino è un pelo più complicata. Si è fatto male una settimana dopo il compagno eppure è segnalato come più avanti nel recupero, si proverà a convocarlo per Roma ma se non dovessero esserci tutte le garanzie del caso è probabile che il tucumano possa puntare alla gara contro il Lecce di domenica 19 febbraio.

Sabato a Roma, dunque, saranno assenti certi solo Maehle e Muriel, mentre tutto il resto del gruppo potrebbe essere a disposizione per una gara complicata ma molto, molto importante.