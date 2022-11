A Bergamo non è Natale senza giostrina in piazza Vittorio Veneto. E infatti è arrivata!

Da diversi anni a questa parte è diventata uno dei simboli natalizi immancabili a Bergamo: amatissima da grandi e piccini, a partire dal domani - 19 novembre - tornerà in funzione la "Old Carousel", ovvero la giostra dei cavalli.

La sua presenza colorerà, come da tradizione, piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dalle bancarelle del Sentierone e dalle ventinove casette in legno del vicino Villaggio di Natale allestito in piazzale Alpini. Per i più piccoli, sarà un'occasione per divertirsi a bordo di cavalli (una sessantina quelli presenti) e altri animali come tigri, giraffe e leone, di cui se ne contano una trentina.

La giostra, come ha affermato il proprietario Roberto Formaggia a L'Eco di Bergamo, è ferma dallo scorso aprile, quando fu messa in funzione in occasione della Pasqua. Altre ubicazioni è difficile trovarle, perciò Bergamo ha simbolicamente adottato il colorato carosello, diventando la sua casa da ormai più di vent'anni.

Qualche anno fa, nel 2017, un incendio la distrusse completamente. Le fiamme "mangiarono" anche i cavalli in legno, ora sostituiti da una versione in resina. Una nuova veste quindi, non per questo meno speciale: ogni animale è infatti stato dipinto completamente a mano da alcuni pittori di Modena. La giostra funzionerà a partire da domani, sabato 19 novembre, dalle 9.30 alle 21.30 e proseguirà la sua colorata danza fino al 9 gennaio.