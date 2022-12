A Clusone si presentano in 190 (pure da Palermo e Napoli) per il posto da bibliotecario

Concorso pubblico da record a Clusone, dove in poco meno di duecento si sono candidati a un posto da assistente bibliotecario offerto dal Comune.

Come riportato da L'Eco di Bergamo, sono ben 190 le persone in competizione per una sola posizione, ammesse alla prova selettiva del bando che si terrà il prossimo 12 dicembre alle 13 negli spazi del teatro monsignor Tomasini. Il concorso è stato indetto in vista del pensionamento di una delle bibliotecarie e per le numerose attività della biblioteca.

Chi non passerà alla prova, potrà comunque sperare di essere chiamato da uno dei paesi vicini, dove le Amministrazioni locali stanno pensando di attingere dalla graduatoria. Dei 190 candidati, la metà viene dalla Val Seriana, 170 in generale dalla Lombardia (140 bergamaschi, di cui diciannove di Clusone e altri dalle province di Brescia, Cremona, Monza Brianza, Milano, Varese) e venti da località molto distanti come Palermo, Roma, Napoli, Avellino e Imola. In seguito, gli scritti si terranno a gennaio e l’organizzazione dipenderà da quanti passeranno la selezione.

A lasciare per certi versi stupito l’assessore alla Cultura Alessandra Tonsi, intervistata dal quotidiano, sono i pochi interessati ad altri lavori: per il concorso di assistente sociale, ad esempio, ci sono solo otto candidati, tutti residenti nelle vicinanze (la prova scritta il 20 dicembre e l’orale il 22 dicembre), così come per il concorso da operaio, in cui si hanno dodici iscritti, di cui due da fuori regione.

Attualmente, la biblioteca di Clusone ha due dipendenti, con l’aggiunta di due membri del servizio civile o leva civica e quattro volontari. La struttura è molto frequentata e organizza diversi eventi culturali e attività, è aperta tutti i giorni, esclusa la domenica, e anche il mercoledì sera. Non è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo: nel 2019 per la stessa mansione si erano presentati in 152, per quella di istruttore amministrativo in 112 e per quella di istruttore amministrativo all’Ufficio tributi in 186.