A Livigno la sesta edizione della Sunrise Mattias

Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione della Sunrise Mattias, l’attesissimo evento livignasco organizzato dall’Associazione Mattias che si terrà il prossimo 29 marzo per rendere omaggio ancora una volta alla tradizione gastronomica della valle attraverso il ricordo di Mattias Peri, primo chef di Livigno e della Valtellina a ricevere una stella Michelin nel 2009. L’Associazione, dalla sua fondazione nel 2015 promuove la figura di questo chef e a divulgare la sua arte culinaria, in grado di dare un’identità alla cucina delle Alpi, valorizzando il territorio e i suoi abitanti.

Sunrise Mattias 2023

Per questo appuntamento, sette chef stellati in collaborazione con i cuochi dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno e altri nomi noti del mondo della gastronomia italiana, si riuniranno nella spettacolare cornice del Piccolo Tibet per regalare agli ospiti un’indimenticabile esperienza di gusto attraverso la preparazione di una colazione gourmand all’alba.

L’emozionante evento prevede la partenza alle ore 6.00 dal parcheggio della seggiovia Monte Sponda o dal Passo D’Eira: una volta arrivati in cima, grazie all’utilizzo di ciaspole o sci d’alpinismo, alle ore 7.10 si prenderà parte ad una sessione collettiva di Saluto al Sole, la famosa pratica di hatha yoga per fare il pieno di energia mentre ci si lascia accarezzare dal sorgere del sole.

Solo dopo si darà finalmente il via alla colazione gourmand, che prevede le eccezionali creazioni realizzate dalle mani esperte di alcuni degli chef più importanti del panorama gastronomico nazionale, prevenienti da diverse città del Nord Italia e tutti profondamente legati alle montagne valtellinesi.

La quota di iscrizione per partecipare alla sesta edizione della Sunrise Mattias è di € 60: è possibile iscriversi online oppure presso la sede di APT Livigno in Plaza Placheda (Via Saroch 1098/a).

Gli chef che parteciperanno alla Sunrise Mattias

A preparare e far degustare le loro creazioni saranno: Alessandro Negrini de Il Luogo di Aimo e Nadia di Milano (2 stelle Michelin); Alessandro Gilmozzi, lo chef di El Molin di Cavalese ( 1 stella Michelin); Giancarlo Morelli del ristorante Pomiroeu di Seregno (1 stella Michelin); lo chef Lorenzo Cogo del ristorante Dama (1 stella Michelin) a Venezia; Gianni Tarabini del ristorante La Pres

éf (1 stella Michelin) di Mantello; Davide Caranchini di Materia, di Cernobbio (1 stella Michelin); Paolo Rota, lo chef del ristorante Da Vittorio a St. Moritz (2 stelle Michelin); Valeria Mosca, fondatrice di Wood*ing, un laboratorio di ricerca e sperimentazione sull’utilizzo del cibo selvatico per l’alimentazione e la nutrizione umana di Monza; Gianluca Fusto e Maurizio Santin, entrambi maestri AMPI; Davide Longoni, maestro panificatore, ha vinto il premio “Padre della Panificazione Moderna”; ed infine Maurizio Valli, “maestro” del caffè del Bugan Coffee Lab di Bergamo.

Insieme a loro ci sarà l’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno (ACPL), nata nella primavera del 2001 con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere le consuetudini culinarie della tradizione livignasca.

Inoltre, per questa edizione sarà presente anche uno special guest d’eccezione: Matias Perdomo, il celebre chef del ristorante Contraste (1 stella Michelin) di Milano, che parteciperà da spettatore agli eventi organizzati a Livigno dall’Associazione Mattias.

Sc'còla da cośgína: un momento di formazione

Quest’anno, per la prima volta, l’Associazione Mattias ha voluto dedicare un appuntamento esclusivamente per le scuole e gli addetti ai lavori, sottolineando il suo costante impegno nel premiare gli studenti meritevoli delle Scuole Alberghiere Superiori della Lombardia e del Trentino Alto-Adige. Durante il pomeriggio del 28 marzo si terrà l’incontro “Sc'còla da cośgína”, un momento di formazione per i giovani impegnati nelle scuole alberghiere che avranno l’opportunità di incontrare e confrontarsi con gli chef Alessandro Negrini, Gianluca Fusto, Giancarlo Morelli, Davide Caranchini, Stefano Masanti, Lorenzo Cogo, Alessandro Gilmozzi. Gli chef si alterneranno nell’arco di tutta la giornata con delle lezioni di cucina agli oltre duecento tra ragazzi delle scuole alberghiere e chef della località invitati dall’Associazione.

L’obiettivo è di trasmettere ai futuri cuochi conoscenza ed entusiasmo per questo mestiere, nel quale, come l’esempio di Mattias ha mostrato, lo studio e la dedizione consentono di soffermarsi in ogni luogo del nostro Paese, e di catturarne la magia e restituirla nel gusto.

L’Associazione Mattias inoltre, indice ogni anno un concorso riservato a una decina di scuole alberghiere del territorio alpino con l’obiettivo di aiutare i ragazzi, attraverso delle borse di studio, a valorizzare la filosofia della cucina di montagna. Alcuni territori alpini italiani stanno vivendo una profonda crisi a causa della scelta di molti giovani cuochi di intraprendere le proprie carriere oltre il confine. Per questo l’Associazione si pone l’obiettivo di incentivare i giovani a rimanere nel territorio di montagna e a promuovere un’idea di cucina che ne rispecchi gli ideali.

La cena di beneficenza "Slalom tra le Stelle"

Sempre il 28 Marzo, l’Associazione Mattias ha organizzato una cena di beneficienza, alle ore 19.30, presso il Ristorante Kosmo Taste the Mountain: la “Slalom tra le Stelle” sarà l’occasione per 11 grandi chef di liberare la propria creatività per far gustare ai commensali delle portate indimenticabili. Il ricavato della cena benefica (la cui quota di partecipazione è di € 200) sarà interamente devoluto all’Associazione Mattias, per il finanziamento delle borse di studio e delle donazioni agli istituti alberghieri partecipanti all’edizione 2023 del Concorso Mattias Peri.

Il primo entrée avrà la firma di Michele Talarico, Gianni Tarabini e Valeria Mosca, seguito poi dalla seconda proposta di antipasto creata da Stefano Masanti, Davide Caranchini e Lorenzo Cogo. Concluderà gli antipasti la creazione dello chef Alessandro Gilmozzi.

La prima portata invece è stata affidata a Giancarlo Morelli, a cui seguirà poi il secondo ideato e realizzato da Alessandro Negrini. Il dessert, invece, porterà la firma di Maurizio Santin, mentre la pralineria sarà realizzata da Gianluca Fusto.