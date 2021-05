Al via a fine maggio le prenotazioni del vaccino anti-Covid per i lombardi under50

In Lombardia a maggio si apriranno le prenotazioni del vaccino anti Covid anche per i cittadini con meno di 50 anni. Ad annunciarlo, in un’intervista concessa all’Eco di Bergamo, è stato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso.

La Lombardia, dopo le iniziali inefficienze del portale di prenotazioni gestito da Aria spa, sta mantenendo un ritmo di vaccinazione di tutto rispetto, legato necessariamente dalla disponibilità di dosi consegnate. Ad oggi nella nostra regione si viaggia infatti a una media di circa 85 mila inoculazioni al giorno, ma la macchina organizzativa avrebbe le potenzialità per eseguirne 140 mila con maggiori forniture di fiale.

Nel complesso, secondo i dati aggiornati a questa mattina (mercoledì 12 maggio) dall’Aifa-Agenzia italiana del farmaco, in Lombardia sono state somministrate 4.304.135 dosi delle 4.564.210 consegnate, per una percentuale pari al 94,3 per cento che pone la regione tra le cinque più virtuose d’Italia.