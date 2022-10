Bergamo, morta Angelina Scopelliti: la Lina del ristorante "Da Mimmo"

Lutto nel mondo della ristorazione bergamasca. È morta ieri notte all'età di 91 anni Angelina Scopelliti, conosciuta da tutti come "Lina", titolare insieme al marito del celebre ristorante "Da Mimmo", a Bergamo Alta.

Con il consorte Mimmo Amaddeo, scomparso nel 2017, aveva fondato e portato avanti la storica attività.

Il primo ristorante esordì nel 1956 in Città Alta e ben presto diventò uno dei punti di riferimento di bergamaschi e turisti.

La famiglia è originaria di Reggio Calabria. La coppia arrivò nel 1953 a Milano e si è trasferita tre anni più tardi a Bergamo.

Il primo ristorante aveva sede sempre in via Colleoni, in Città Alta, dove oggi c'é l'attuale Mimì. Poi si trasferì di fronte e dove aprì la storica sede.

La famiglia Amaddeo negli decenni successivi, anche grazie al supporto dei figli, ha allargato l'attività ad altri locali, sempre nel mondo della ristorazione.