Bergamo-Treviglio, l'unica offerta per la realizzazione è quella di Autostrade Bergamasche

Ieri, lunedì 12 gennaio, alle ore 10 scadeva la proroga, decisa il 25 novembre scorso, per la candidatura al bando della Bergamo-Treviglio: come si prevedeva, non c’è stato alcun colpo di scena, dato che l’unica offerta anche in questo caso è stata quella di Autostrade Bergamasche, che è anche il promotore del progetto.

Come riportato oggi da L'Eco di Bergamo, è escluso quindi in maniera definitiva l’interesse di Gavio, grossa società che si diceva stesse imbastendo una proposta con l’ausilio di un importante studio legale milanese. Allo stesso modo, è tramontata anche l’ipotesi Aleatica, altro gigante (ma spagnolo) del settore, controllato dalla australiana Ifg che ha già in gestione Brebemi, che comunque possiede il 13,07 per cento di Autostrade Bergamasche. L’amministratore delegato della società Antonio Sala aveva già anticipato, pur non rivelando i nomi delle imprese, di stare lavorando a una Ati (Associazione temporanea d’imprese) di qualità, senza fornire allo stesso tempo troppi dettagli.

Adesso Cal (Concessioni autostradali lombarde) procederà ad analizzare con scrupolo l’unica offerta pervenuta, con una prima scadenza teorica a fine marzo di quest’anno, ma i termini per un responso, data la situazione, potrebbero anche essere più contenuti.

In seguito, si procederà nello specifico a definire i passaggi più delicati del progetto, che negli anni ha visto aumentare il suo costo fino ad arrivare a 565 milioni di euro, Iva esclusa.

Un contributo alla realizzazione dell’autostrada arriverà con 146 milioni, distribuiti su più annualità, da Regione Lombardia. Il bando prevede una gestione dell’opera per 63 anni, con il suo completamento previsto per il terzo trimestre del 2027, dopo circa novecento giorni di cantiere.