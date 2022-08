Cartelli e lettere identificative sulle strade: così si fa la mobilità sostenibile a Bergamo

Lunghi sessanta centimetri, larghi venti, una gamma di colori che va dal ciclamino al blu. Sono i colorati cartelli che verranno installati in città nei prossimi giorni, prima fase di un nuovo progetto di segnaletica stradale a misura di ciclista che il Comune di Bergamo – grazie al supporto tecnico di Atb – ha realizzato in vista della settimana europea della mobilità prevista per metà settembre.

Il piano ricalca, per certi aspetti ed esperienze, quello già realizzato in alcune città emiliane e delle Marche: ogni percorso ciclabile avrà una lettera identificativa che servirà a indicare ai ciclisti la strada da seguire per raggiungere punti di interesse, come la stazione dei treni oppure l'Università. Queste lettere saranno impresse sia sull'asfalto che sulle piste e corsie ciclabili. I cartelli, invece, verranno tutti posati su pali esistenti, ad altezza ciclista, per non sovrapporre la cartellonistica con quella stradale.

Questa iniziativa fa parte del Biciplan, ossia un piano decennale di sviluppo della rete ciclabile del Comune di Bergamo che ora si trova in fase di aggiornamento. Saranno circa una dozzina di linee, con altrettante lettere e colori che dipendono dai contenuti del Biciplan. Nei nuovi cartelli sarà segnalato ciò che si incontra lungo il percorso, la lunghezza residua ed eventuali deviazioni. Inoltre, si andranno a segnalare anche le corsie ciclabili per far comprendere la continuità dei percorsi.

Nelle prossime settimane verranno realizzati totem informativi per visualizzare tutti i percorsi ciclabili della città: entro metà settembre, il piano sarà completato e sarà quindi possibile illustrare tutte le novità e comprendere il disegno complessivo del progetto durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.