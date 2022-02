Covid, in Lombardia parametri sotto la media nazionale: «Confermata la zona gialla»

l'annuncio di attilio fontana

Migliorano l'incidenza dei contagi, l'indice Rt e la pressione dei malati Covid sui reparti ospedalieri

Tutti i parametri epidemiologici della Lombardia sono inferiori alla media nazionale. Per questa ragione il presidente Attilio Fontana ha ribadito che anche per la prossima settimana la regione resterà in fascia gialla.

«Il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute ha confermato il rischio basso per la Lombardia», ha confermato il governatore. Nello specifico l'incidenza è di 1.107 casi positivi ogni 100 mila lombardi, contro una media nazionale di 1.362 nuovi contagi.

Sul fronte della pressione ospedaliera l’occupazione dei letti nei reparti di area medica è pari al 27,7 per cento (contro il 29,5 per cento italiano) e le terapie intensive sono occupate per il 12 per cento (contro il 14,8 per cento). Infine, l’indice Rt sintomi ha un valore di 0,64 (contro 0,93) e l’Rt ospedaliero è di 0,85 (contro 0,89).

«Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale - conclude Attilio Fontana - ci ha permesso di arginare la quarta ondata. Ora serve una normalizzazione che consenta una ripresa della vita sociale e dell'economia».