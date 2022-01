Domenica 30 gennaio sciopero dei treni regionali: in Lombardia possibili disagi

l'agitazione

Non ci saranno fasce di garanzia. I treni regionali, suburbani e il collegamento con Malpensa potranno subire limitazioni e cancellazioni

I viaggiatori che hanno in programma di salire a bordo di un treno regionale domenica prossima (30 gennaio) potrebbero andare incontro a disagi e disservizi. Trenord ha infatti comunicato che «a causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie per l’intera giornata del 30 gennaio, in Lombardia, i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni».

Inoltre, poiché si tratta di un’agitazione sindacale indetta durante un giorno festivo, l’azienda di trasporto ferroviario non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. «Saranno previsti autobus sostitutivi – fanno sapere da Trenord -, senza fermate intermedie per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto».

Informazioni ed eventuali aggiornamenti sull’andamento della circolazione dei treni saranno comunicate in tempo reale sul sito internet e sull’applicazione di Trenord, oltre che nelle stazioni attraverso gli avvisi pubblicati sui monitor e tramite gli annunci sonori.