Gabriel, il bimbo disabile di Dalmine bloccato in casa dall'egoismo dei vicini

di Laura Ceresoli

Il piccolo Gabriel ha 9 anni, abita a Mariano di Dalmine ed è affetto dalla sindrome di Lennox-Gastaut, una forma di epilessia rara e grave che gli causa ritardo psicomotorio e mentale profondo.

Tra poco ricomincerà a frequentare la scuola potenziata di Curno e, anche quest’anno, si ripresenterà il problema di accedere fisicamente al servizio di trasporto sociale. In prossimità dell’ingresso della sua abitazione di via Tiraboschi, infatti, non c’è spazio per la sosta del mezzo, che non può nemmeno entrare nella corte, in quanto le auto private parcheggiate dagli altri residenti impediscono la manovra.

Un passo carrabile ci sarebbe in via Liguria, ma non confina con la casa del bambino poiché diviso dal cortile dei vicini. I genitori di Gabriel hanno quindi proposto di realizzare, a proprie spese, un passaggio in via Colle della Maddalena, che è la via di sbocco del cortile della loro abitazione.

L’apertura di un cancellino pedonale consentirebbe tramite una rampa, il passaggio del mezzo di trasporto sociale proprio davanti all’abitazione e quindi l’uscita del piccolo in tutta sicurezza. Per far questo, nel 2019 hanno avanzato al Comune di Dalmine domanda necessaria, ottenendo l’ok dalla Polizia locale.

Peccato che gli abitanti della strada, contrariati, abbiano richiesto la sospensione dei lavori, in quanto la via, in realtà, non è pubblica ma privata (...)

