Giovani, lavoro e futuro… l’offerta formativa di Enaip per la provincia di Bergamo

Anche quest’anno Enaip Lombardia rinnova la sua proposta di corsi di Formazione Professionale per l’anno scolastico 2023-2024 per le ragazze ed i ragazzi in uscita dalla terza media o per coloro che dopo i primi anni di scuola superiore vogliono riorientarsi verso la formazione professionale.



Agli indirizzi storici e consolidati si affiancano nuove proposte fortemente in linea con la domanda di lavoro del territorio bergamasco. Gli indirizzi di studio delle sedi sono:

BERGAMO: Turismo sport & tempo libero; Informatica & computer, Logistica & Magazzino; Vendita negozio & marketing

DALMINE: Acconciatura & hairstyle; Estetica & benessere; Elettricista & industria

ROMANO di LOMBARDIA: Officina Meccanica; Vendita negozio & marketing; Agricoltura.

I corsi, completamente gratuiti, si svolgono da settembre a giugno come da calendario scolastico.

La durata dei corsi è di base triennale, con la possibilità di svolgere il quarto anno (raggiungendo il Diploma e l’abilitazione per le professioni di parrucchiera, barbiere ed estetista) ed anche percorsi ulteriori dopo il quarto anno per l’acquisizione della maturità o di ulteriori specializzazioni tecniche di alto livello (quinto anno in IFTS), fino anche alla possibilità di arrivare alla formazione terziaria con gli ITS.

Il consolidato rapporto di Enaip Lombardia con le aziende del territorio ci permette di attivare percorsi di formazione con la possibilità di frequenza mediante la formula dell’apprendistato art. 43 (assunzione in azienda, un giorno di scuola più 4 di lavoro in azienda).

Tutte le sedi mettono a disposizione laboratori attrezzati per l’apprendimento delle professioni dando ampio spazio alla pratica concreta. Le metodologie didattiche adottate valorizzano le capacità degli studenti grazie a un mix di modalità tradizionali, di moderne tecnologie (didattica digitale) e di valorizzazione di esperienze di alternanza scuola lavoro, gradualmente introdotte già a partire dal primo anno di scuola.

l nostri centri di formazione offrono inoltre una gamma di servizi ulteriori integrati nell’offerta formativa: orientamento e counselling educativo, esperienze di tirocinio all’estero, possibilità di ottenere la certificazione internazionale di lingua inglese Trinity College, servizi personalizzati per l’integrazione scolastica e lavorativa di allievi con fragilità (didattica personalizzata e tirocini mirati per allievi con disabilita e con DSA) e accompagnamento all’inserimento in contesti lavorativi.

Il 28 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 i tre centri Enaip in provincia di Bergamo saranno aperti per presentarsi a ragazzi e genitori, che potranno anche direttamente iscriversi ai corsi con il supporto dei nostri operatori.



https://www.enaiplombardia.eu/news/28-gennaio-open-day-enaip-provincia-di-bergamo

