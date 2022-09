Il 16 e 17 settembre sul trasporto pubblico locale si viaggerà gratis per tutto il giorno

Il 16 e il 17 settembre, dalle ore 9 fino a fine servizio, sugli autobus di Bergamo e provincia si viaggerà gratis: l’iniziativa è promossa dall’Agenzia Tpl con il sostegno di Provincia e Comune di Bergamo, oltre che dalle aziende del trasporto pubblico locale bergamasco, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, che si terrà dal 16 al 22 settembre. In tutto il continente sono numerose le iniziative proposte al fine di aumentare la consapevolezza sul tema.

«Tra i compiti dell’Agenzia del trasporto pubblico locale – ha spiegato Angela Ceresoli, presidente Agenzia Tpl Bergamo - c’è la promozione della mobilità sostenibile e, con questo obiettivo, abbiamo voluto proporre questa iniziativa, una piccola iniezione di fiducia, per affermare che nonostante le difficoltà sovralocali esiste una sinergia tra gli attori locali del Tpl e che bisogna sostenere il trasporto pubblico. Mi piace pensare che a Bergamo le “migliori connessioni” si traducano anche in questa proposta condivisa, per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile».

Il trasporto pubblico – hanno spiegato dall’Agenzia - si trova in un momento particolarmente incerto, sia per la situazione economica e politica generale, sia per difficoltà strutturali del settore, dall’aumento dei prezzi del carburante alla mancanza di politiche economiche adeguate, in particolare se si confrontano i fondi pubblici stanziati invece per lo sviluppo di infrastrutture a supporto dei veicoli privati. Inoltre, gli aumenti dei titoli di viaggio, nonostante gli sforzi dell’ente per renderli meno impattanti, potrebbero avere anche dal punto di vista comunicativo un effetto che non favorirà certo la ripresa di fiducia nell’uso dei mezzi pubblici.

Le numerose iniziative che in altre nazioni si stanno introducendo per spingere le cittadine e i cittadini all’uso dei mezzi pubblici, non solo durante la settimana europea della mobilità sostenibile, nascono proprio per evitare una involuzione nell’uso dei trasporti pubblici e le conseguenti ricadute economiche ed ambientali che ne deriverebbero.

«Il Comune di Bergamo – ha aggiunto Stefano Zenoni, assessore Ambiente e Mobilità Comune di Bergamo - aderisce da molti anni alla Settimana Europea della Mobilità e proporrà anche per quest'anno un calendario di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sostenibilità degli spostamenti e volte a presentare i progetti in corso per la ciclabilità, i servizi di sharing e molto altro. In questo quadro il trasporto pubblico locale, pur nelle difficoltà del momento, resta la spina dorsale della mobilità urbana e l'iniziativa dell'Agenzia vuole giustamente rimarcare questa sua importanza, riportando il trasporto pubblico al centro della scena e favorendone la conoscenza e l'utilizzo».