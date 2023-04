Pontesecco: i lavori delle nuove rotatorie cominciano lunedì. Preoccupa il traffico

Dita incrociate, perché il nodo di Pontesecco è uno dei punti più complicati per il traffico cittadino. E dunque, ben che vada, ricadute sulla circolazione ce ne saranno e parecchie.

Ieri sono arrivate le escavatrici ed è stato così predisposto all'avvio il cantiere per la rotatoria di Valtesse, primo atto per la trasformazione stradale del nodo di Pontesecco. Quelli di ieri, venerdì 21 aprile, sono i primi passi per sciogliere uno dei nodi viabilistici più ingarbugliati della città.

Il via ufficiale sarà dato lunedì prossimo, il 24 aprile. I lavori dureranno mesi, ma ed entro settembre la strozzatura viaria di Pontesecco, tra Bergamo e Ponteranica, dirà addio al semaforo alla confluenza della circonvallazione in via Ruggeri da Stabello.

Via i semafori, sì alle rotatorie

Al posto del semaforo verrà inserita una rotatoria. Ma non basta. Verrà eliminato il semaforo di via Biava e sarà eliminato anche il semaforo di via Maresana e, pure lì, verrà costruita una rotatoria. L'intervento complessivo è stato finanziato per 3,4 milioni di euro dal “Patto per la Lombardia”, siglato a suo tempo dall’ex premier Matteo Renzi e dall’allora presidente della Regione Roberto Maroni.

Il traffico preoccupa

Nuovo cantiere, nuovo traffico. Sul tema c’è una certa ansia soprattutto per chi abita a Valtesse, a Ponteranica e in Val Brembana. La sola posa dei mezzi di questi giorni ha già creato alcuni disagi per la circolazione.

Tuttavia, il Comune rassicura, dicendo di avere le telecamere puntate sul cantiere ed essere pronto a far intervenire la Polizia locale in caso di problemi al traffico.