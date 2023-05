Il carcere di Bergamo è il quarto per sovraffollamento in Italia

Il carcere di Bergamo è al quarto posto tra quelli italiani per sovraffollamento. A dirlo è il report dell'associazione Antigone, secondo cui la struttura di via Gleno presenterebbe un'occupazione rispetto ai posti pari al 178,8 per cento. In una situazione peggiore si trovano solo quello di Varese, che si trova al terzo posto (179,2 per cento), Milano San Vittore che è al secondo (185,4 per cento) e Tolmezzo, in Friuli, che si trova invece al primo (190 per cento).

Crescono velocemente i detenuti

A riportarlo oggi (martedì 30 maggio) è L'Eco di Bergamo, che spiega anche come i detenuti crescano più velocemente di cinque volte rispetto ai posti disponibili: infatti, se la capienza è aumentata dello 0,8 per cento, i reclusi sono incrementati del 3,8 per cento. La Lombardia, inoltre, è maglia nera con una media del 151,8 per cento, seguita dalla Puglia (145,7 per cento) e dal Friuli Venezia Giulia (135,9 per cento). La media in Italia è del 119 per cento ed il paese, in Europa, va meglio solo di Cipro e Romania.

Le cause del sovraffollamento

A pesare sulla situazione nelle carceri, secondo Antigone, sarebbe in particolare la misura della custodia cautelare, che è pari al 26,6 per cento del totale. Un calo rispetto al passato, ma il dato rimane comunque alto rispetto alla media del continente. Incidono anche le pene brevi che non si traducono in misure alternative.

I numeri delle carceri italiane

Sulla base delle cifre al 30 aprile, nel nostro Paese su 56.674 detenuti ce ne sono 7.925 in attesa del primo giudizio (13,9 per cento del totale), 3.629 gli appellanti (6,4 per cento), 2.458 i ricorrenti (4,3 per cento). i definitivi, invece, sono il 73,4 per cento dei presenti, mentre gli internati in case di lavoro o colonie agricole 282.