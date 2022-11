Il corso di Laurea in Scienze Infermieristiche arriva in Val Seriana: Gazzaniga sede più logica, ma la partita è aperta

di Giambattista Gherardi

La richiesta di manifestazione d'interesse è arrivata online, piuttosto in sordina, a cavallo del ponte dei Morti: l'Asst Bergamo Est e la facoltà di Medicina dell'Università di Brescia vogliono valutare una location in Val Seriana per installare la nuova sede del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

Un'opportunità non da poco per il territorio, per la quale le amministrazioni locali e la politica regionale e provinciale si sono mosse sottotraccia, per non "bruciare" le proprie preferenze oppure, secondo i maligni, per non intralciare un destino già scritto.

Gli amministratori locali della Media Valle Seriana puntano con decisione sull'ipotesi Gazzaniga, dove tante e importanti sarebbero le utili sinergie. A formalizzare la manifestazione d'interesse è stato Alessio Masserini, già dirigente scolastico dell'Isiss Gazzaniga. Masserini dallo scorso anno guida, sempre a Gazzaniga, il nuovo Polo Post Diploma approvato e accreditato da Regione Lombardia, erogativo di corsi assegnati alla Fondazione Jobs Factory dedicati a "Biomedical service and Care", corso di qualifica per operatore socio-sanitario, con il 95% di placement lavorativi entro sei mesi da fine corso.

«Gazzaniga - spiega Masserini - è davvero la sede ideale per il corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. Ci sono sinergie convergenti e di altissimo profilo. Innanzitutto la Valle Seriana è ricca di indirizzi di scuola superiore (Clusone, Gazzaniga, Albino, Nembro, Alzano) frequentati da studenti provenienti da una quarantina di comuni dell’Alta e Bassa Valle Seriana. Fra questi, l’Istituto Superiore Valle Seriana di Gazzaniga ha in essere l’indirizzo quinquennale socio-sanitario “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” con due corsi per circa 50 diplomati annui, oltre a un liceo scientifico con opzione biomedica».

A questo quadro formativo si aggiungono il Polo Post Diploma di cui sopra e la constatazione che fra Albino e Colzate sarebbero ben otto le Residenze Sanitarie Assistite che potrebbero essere preziose sedi per i percorsi formativi del nuovo Corso di Laurea.

«Abbiamo ricevuto la visita della Commissione che deciderà l'assegnazione della sede - spiega Masserini - e abbiamo evidenziato i plus strutturali che Gazzaniga può mettere in campo. La nuova sede Jobs Factory di via Cesare Battisti offre 25/30 postazioni (25 sarebbero gli studenti del primo anno del Corso di laurea, ndr) con ufficio amministrativo, reception, sala meeting, laboratorio sanitario con ausili, infrastrutture e cablaggio in fibra ottica a un gigabit. Dista inoltre meno di 50 metri dalla sede dell'Istituto Valle Seriana, che dispone di laboratori convenzionabili d'avanguardia di informatica e biologia, e dalla Biblioteca, comprensiva di diverse aule per studio individuale oltre ad un' aula magna/auditorium attrezzata di circa 150 posti a sedere. Inoltre, nelle immediate vicinanze c'è la stazione bus che di fatto è il nodo principale del sistema trasporti dell'intera Val Seriana».

A completare ulteriormente il quadro c'è anche il presidio ospedaliero/Casa della Comunità Briolini, inaugurato negli ultimi mesi a Gazzaniga da Letizia Moratti. A esso sono collegati il Centro di eccellenza per l’Alzheimer e la Rsa Casa di Riposo San Giuseppe.

Un quadro perfetto, per molti inattaccabile, che ha messo d'accordo amministratori delle più diverse ispirazioni politiche, a cominciare dalla Lega, che a Gazzaniga esprime il sindaco Mattia Merelli, il suo vice Angelo Merici che è presidente dell'Ambito Val Seriana dei Servizi Sociosanitari e pure Alberto Ongaro, già consigliere provinciale. Proprio il sindaco Merelli e la sua giunta hanno garantito la disponibilità, per ulteriori spazi, di tutta l’ala al secondo piano delle scuole medie, vuota da alcuni anni, pronta all’uso e pure già compartimentata per le utenze.

È possibile che già domani, lunedì 7 novembre, Asst Bergamo Est e Università di Brescia annuncino la decisione finale, ma secondo i bene informati le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo, figlie degli allineamenti politici in vista delle Regionali 2023. In pista per diventare sede del corso di Laurea ci sarebbero anche Clusone, Alzano Lombardo e Albino. La cittadina dell'Altopiano guidata dal sindaco Massimo Morstabilini potrebbe disporre di spazi utili (ad esempio il Patronato) ma con una posizione meno baricentrica, mentre ad Albino ci sarebbe il quasi deserto Val Seriana Center, che però è di proprietà privata. Il bando regionale per la manifestazione d'interesse ammette solo enti pubblici e fondazioni.

Infine Alzano, dove pur in presenza della necessità di notevoli interventi strutturali ci sarebbe una "Santa Alleanza" fra il sindaco Camillo Bertocchi (già tecnico comunale a Gazzaniga ed ora primo cittadino a tempo pieno) e il consigliere regionale leghista Roberto Anelli. I maligni di cui sopra danno in pole proprio l'opzione Alzano e ricordano a supporto la sostanziale penalizzazione negli anni dei presidi ospedalieri di Piario e Gazzaniga e il mantenimento invece, a ridosso della città già servita da Papa Giovanni e Seriate, dell'ospedale di Alzano, triste simbolo della pandemia da Covid.

Gazzaniga continua a crederci, ma a volte le sinergie (evidenti) del territorio non sono quelle della politica.