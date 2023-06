La rinascita dell'ex stazione liberty di San Pellegrino Terme: le foto dei lavori

È partito l'intervento di recupero dell'ex stazione ferroviaria di San Pellegrino Terme, in Piazza Rosmini, a pochi passi dal piazzale dove ogni mercoledì si svolge il consueto mercato settimanale.

I lavori - per un totale complessivo di 980 mila euro finanziati da Regione Lombardia, Stato e Comune di San Pellegrino Terme - sono stati affidati all'Impresa Guerinoni di Dalmine su progetto di Andrea Milesi e dovrebbero concludersi entro la fine del 2023.

Quanto alla gestione, l'Amministrazione Comunale si starebbe già muovendo per pubblicare un apposito bando.

Dopo aver terminato il suo uso a stazione ferroviaria - qui, fino al 1966, transitava il tanto rimpianto trenino della Valle Brembana -, l'edificio in stile liberty è stato per anni sede di una pizzeria.

L'idea è di mantenere il suo futuro utilizzo di natura ristorativo-ricettiva, proprio come accaduto per la seconda stazione ferroviaria di via Granelli, allestendovi ad esempio un B&B al piano superiore sfruttando l'ingresso separato già presente e lo spazio coperto che verrà realizzato in fase di recupero.