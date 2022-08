La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo è tornata a essere "Covid free"

La terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo, dopo poco meno di tre mesi, è tornata "Covid free". Nella giornata di ieri (lunedì 22 agosto), infatti, il reparto di Rianimazione del Papa Giovanni ha dimesso l’unico paziente presente domenica, ritornando in questo modo a quota zero.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29 persone, con una aggiuntasi ieri. L’Asst Bergamo Est ieri ospitava invece 41 pazienti, 3 in più rispetto a domenica, di cui 29 acuti (17 a Seriate, 10 ad Alzano e due a Piario) e 12 subacuti a Lovere. Nelle strutture dell’Asst Bergamo Ovest ieri si segnalavano 16 ricoveri a Treviglio, di cui 4 sintomatici e 12 in cura per altre patologie e 2 a Romano, di cui uno sintomatico e uno con altra patologia.

I ricoverati alla Humanitas Gavazzeni sono invece 5 (uno in più rispetto alla giornata precedente), mentre sono circa una decina gli individui ricoverati negli Istituti ospedalieri bergamaschi tra Policlinico San Pietro e Policlinico San Marco.

In Lombardia i pazienti nei reparti ordinari sono 790, ovvero 8 in più, quelli in terapia intensiva sono 20, con un paziente dimesso rispetto al giorno precedente. Lunedì 22 agosto in Lombardia si sono segnalati 1.042 nuovi positivi su un totale di 7.899 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 13,1 per cento. Quelli segnalati in provincia di Bergamo sono 94 contro i 240 rilevati domenica. La situazione provinciale conta 320 casi a Milano, 196 a Brescia, 92 a Monza e Brianza, 63 a Pavia, 53 a Mantova, 50 a Varese, 43 a Cremona, 41 a Como, 19 a Sondrio, 15 a Lecco e 11 a Lodi. Ieri sono stati registrati 16 decessi sul territorio regionale, di cui uno in Bergamasca.