Lavori sul viadotto della Briantea a Ponte San Pietro, torna il senso unico alternato

Dal prossimo 17 aprile ripartiranno i lavori sul viadotto dell’ex statale 342 Briantea a Ponte San Pietro, dove verranno sostituiti i giunti di dilatazione. Per questo motivo, la Provincia istituirà il senso unico alternato, regolato da un semaforo.

Oltre dieci giorni di lavori

Il provvedimento sarà valido dalle ore 7 del giorno della partenza dei lavori fino alle ore 17 del 28 aprile. Nello specifico, il cantiere interesserà il tratto dal km 7+380 al km 7+430 ed è stato affidato all’impresa C9 Costruzioni Srl di Bolzano, che curerà la posa in opera e la correttezza delle segnalazioni stradali relative ai lavori.

Della questione sono già stati informati i Comuni interessati dal tratto viabilistico in questione e, in particolare, quello di Ponte San Pietro, la Polizia locale e il Trasporto pubblico locale.

Attenti alle code

Un primo lotto di lavori aveva interessato il viadotto già da dicembre 2021 a febbraio 2022, quando già si era istituito il senso unico alternato per il rifacimento della parte carrabile e in particolare dei giunti, dei parapetti, delle barriere, delle solette e del manto stradale. Adesso proseguirà invece la seconda fase (in parte già avviata l'autunno scorso) nel contesto di un progetto che ha ricevuto un contributo pari a un milione di euro da Regione Lombardia.

Le operazioni di riqualificazione, com’è noto, sono necessarie in quanto il ponte, realizzato negli anni Cinquanta dall’ingegner Luigi Pasinetti, è in calcestruzzo ad armatura lenta e, col tempo, il degrado era aumentato in diverse parti della struttura. Con le modifiche al traffico, l’anno scorso non erano mancate le code e i rallentamenti, sia per gli automobilisti che viaggiavano nelle direzioni di Bergamo e Lecco che per chi transitava nel centro abitato del paese.