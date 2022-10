Le mascherine restano obbligatorie in ospedali e Rsa. Il bollettino Covid solo al venerdì

Nella giornata di oggi (lunedì 31 ottobre) è stata approvata dal Ministero della Salute la proroga della precedente ordinanza che stabiliva l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione (mascherine) nelle strutture sanitarie. La decisione era stata anticipata dalla decisione della cabina di regia epidemiologica di Regione Lombardia.

«Prendo atto dell’autorevole parere espresso da virologi, immunologi ed epidemiologi di chiara fama internazionale e mi auguro che il Consiglio dei ministri si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti», aveva infatti dichiarato in mattinata la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

In relazione alla situazione sanitaria attuale, come si legge in una nota del Welfare lombardo, la cabina di regia mantiene l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ovvero le mascherine chirurgiche e Ffp2, nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, con particolare attenzione ai visitatori, ai lavoratori e alle situazioni di utenti in attesa di prestazioni, come ad esempio sale di attesa ambulatoriali e pronto soccorso.

Moratti ha sottolineato anche «l’importanza e l’efficacia delle vaccinazioni, anti-Covid e antinfluenzale, in particolare negli operatori sanitari». Ha inoltre lanciato l’appello a «proseguire con le vaccinazioni, che ribadisco e rilancio a tutti i cittadini».

Nel frattempo, sulla base di quanto deciso dal Ministero della Salute, Regione Lombardia ha reso noto che diffonderà il bollettino relativo alla situazione del Covid non più quotidianamente ma ogni sette giorni. I dati alla cittadinanza verranno resi noti ogni venerdì.