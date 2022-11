McAnik è oggi in prima linea anche per quanto riguarda la realizzazione e fornitura di tubi per l'impianto frenante di automobili, motociclette, go-kart e biciclette.

Hai bisogno di tubi freno? McAnik c’è!

Dunque, per qualunque modello di veicolo dotato di impianto frenante, l'azienda guidata da Riccardo e Daniele Molgora è in grado di fornire il tubo freno giusto, rispettando un database completo per tutte le marche e i modelli presenti sul mercato. E se il tubo è fuori produzione o si vuole apportare delle modifiche all’originale? McAnik può realizzarlo ex-novo previo esame del mezzo sul quale deve essere montato, con qualsiasi variante customizzata.

Materiale aeronautico

Anche nel settore dei tubi-freno l’evoluzione corre. "Siamo davvero un passo avanti – raccontano i titolari - Oggi i tubi freno si realizzano, infatti, con materiali innovativi, di derivazione aeronautica. Questo permette di prevenire che il caldo in eccesso, provochi dilatazioni del tubo, incidendo negativamente sulla qualità della frenata".

Raccordi orientabili e tubetti rigidi

"Disponendo di una serie di brevetti esclusivi, possiamo fornire anche il tubo rigido sagomato. Inoltre, il brevetto più interessante prevede che una volta pressato il raccordo, quest’ultimo possa essere orientato a piacere fino a 180° ottenendo una customizzazione del prodotto praticamente pari al 100% e permettendo a chi acquista da noi, di adattare perfettamente il tubo evitando che si provochino torsioni. Tutti i componenti e il tubo raccordato prodotti da noi, vengono rilasciati con allegata la certificazione TUV e sono idonei sia alla strada che alle competizioni" aggiunge il titolare.

“Inoltre, grazie ad un ricco database, disponiamo già delle caratteristiche tecniche di quasi tutti i tubi freno esistenti. Qualora tuttavia si presentasse un cliente con un mezzo del quale non abbiamo informazioni, possiamo realizzare il prodotto al momento e compilare poi una nuova scheda tecnica che integreremo al database stesso per averlo disponibile in futuro".

McAnik e gli accessori per la tua moto

Vista la novità, McAnik procederà presto ad aprire anche un settore d'azienda dedicato agli accessori per motociclette, tra cui manubri, leve freno, pedane, frecce e altro ancora.

"Cerchiamo sempre di evolvere e arricchire la nostra offerta per essere sempre più completi in un settore dove novità e cambiamenti sono all'ordine del giorno - conclude Riccardo - È proprio questa capacità di ascoltare le richieste dei clienti che ci ha consentito di arrivare fino a oggi. Il nostro obiettivo è sempre la soddisfazione totale”.