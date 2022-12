Lombardia, positivi al covid arrivati dalla Cina: per ora tutti Omicron

Nuovi voli dalla Cina e nuovi positivi al covid: è questo quello che ci si aspetta nei prossimi giorni, un effetto che sarà acuito dagli scambi più frequenti dato il susseguirsi dei due capodanni, quello italiano e quello cinese.

L'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso dopo le disposizioni sui tamponi di ieri, mercoledì 28 dicembre, ha aggiunto oggi: «Continueremo sicuramente a sequenziare tutti i tamponi positivi che troviamo. Quello che è importante è tenere sempre sotto controllo i ceppi che arrivano. Fino a quando saranno tutte varianti di Omicron, va bene». E così sembra essere, almeno per ora.

Tutte varianti note

La responsabile del Laboratorio di Microbiologia di Asst Sette Laghi di Varese, uno dei centri di riferimento regionale per il sequenziamento delle varianti, ha spiegato che «il sequenziamento dei 15 tamponi ha portato a rilevare tutte varianti Omicron del Sars-Cov-2 di diversi lineage, nessuno dei quali predominante e tutti già conosciuti in Italia». Un processo non semplice, che prevede l'estrazione dell'Rna per poi ottenere, in parole semplici, l'identikit del virus. Dopo 13 ore di lavoro, è possibile scoprire il risultato, ovvero, di quale variante si tratta.

Bertolaso: «Importante vaccinarsi»

«Nel nostro caso, il risultato è stato confortante: si tratta di varianti Omicron, di diversi lineage, tutte già note» conclude la responsabile. Una notizia positiva, perché i vaccini oggi disponibili sono volti a proteggere proprio da queste nuove tipologie di virus. Per questo, Bertolaso incalza i lombardi: «Il messaggio per tutti in particolare per i più fragili è vaccinarsi perché i vaccini di oggi, Omicron 4 e 5, sono proprio mirati verso queste varianti».