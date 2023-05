“QuindiCiSiamo”: raccolti più di 100mila euro in memoria di Riccardo Galbiati

Una missione che vuole ridare speranza a tanti bambini che, nei paesi più poveri del mondo, nascono affetti da cardiopatie gravi e che non possono ricevere le cure necessarie a causa della scarsità di risorse ospedaliere e medici specializzati. Dal 2005, il progetto Cuore di bimbi di Fondazione Mission Bambini ha come obiettivo quello di ridurre la mortalità di minori affetti da malattie cardiache congenite o acquisite, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Insieme a Mission Bambini, Marco Galbiati ha lanciato “QuindiCiSiamo”, una campagna di raccolta fondi in memoria di suo figlio Riccardo per sostenere le operazioni salvavita di, ad oggi, 65 bambini in paesi come il Nepal, l’Eritrea e l’Uganda.

La missione sostenuta da "QuindiCiSiamo"

Una missione, quella del Nepal, diretta in loco dal Dr. Bruno Murzi e coordinata dal Dr. Stefano Marianeschi, Responsabile SSD cardiochirurgia pediatrica ASST Ospedale Niguarda di Milano e Scientific Advisor del programma, insieme ai medici volontari di Mission Bambini. L'obiettivo è quello di seguire le operazioni, conoscere le famiglie dei bambini e dare loro conforto in un momento tanto delicato come l’attesa di scoprire se i loro bambini potranno, da quel momento, vivere una vita felice e sana.

Il Gala di beneficienza

A favore del progetto “QuindiCiSiamo” si è anche tenuto, lo scorso 15 maggio, un Gala di beneficenza presso la Sala Mengoni del Ristorante Cracco, con il supporto dell’azienda W Executive, il patrocinio della Regione Lombardia e la collaborazione dell’Associazione Il Tuo Cuore la Mia Stella. Durante la serata, il video-racconto della missione in Nepal e il suono dei battiti dei cuori degli otto bambini operati - in quei giorni - dal team di medici locali e volontari ha emozionato tutti i presenti, mostrando una parte del bene che, finora, questa importante iniziativa ha generato.

Dopo la cena, si è tenuta la lotteria benefica con numerosi premi messi in palio, sotto forma di donazione, da grandi brand quali: FeUse, Cracco, Breil, Teatro Manzoni, MTM Teatro, Viaggi Atelier, Galleria del Libro, Pulchra Imago, 340&co, Pure Wellness Milano, Sanzio 26 Hair Salon e da diversi sostenitori privati che hanno contribuito.

Il ricavato del Gala di beneficenza ha permesso di superare la cifra totale di 100.000 euro, portando l’obiettivo di raccolta fondi a 140.000 euro entro ottobre (data di chiusura della campagna, di durata annuale): un risultato che potrà salvare ancora più bambini. Chiunque può aderire a “QuindiCiSiamo” e contribuire con l’importo che desidera, visitando la pagina dedicata alla raccolta.

Un secondo evento per "QuindiCiSiamo"

Il prossimo 5 ottobre, si terrà il secondo evento dell’anno legato al progetto “QuindiCiSiamo”, il Gala di beneficenza presso la sede di Pentole Agnelli a Lallio, in provincia di Bergamo. La serata prevede la realizzazione di una gara di cucina tra alcuni donatori della raccolta, la cena preparata dalle brigate - sotto la supervisione dello chef Michele Cannistraro detto “Il Cannibale” e, a seguire, una lotteria benefica con premi donati dagli sponsor. Un nome, quello di Pentole Agnelli, da sempre legato alla Fondazione, che sposa ancora una volta un progetto di beneficenza importante.

I numeri

Grazie a Cuore di bimbi, dal 2005 sono stati visitati 23.553 bambini, operati circa 2.553 e formati 546 medici locali. I paesi di intervento sono Eritrea, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Myanmar, Nepal e Albania. Si stima che nel mondo nascano ogni anno 1 milione di bambini gravemente cardiopatici: la metà di questi bambini, se non operati nei primi anni rischia la vita; gli altri vanno incontro a gravi problemi di sviluppo della crescita.

Ogni missione è aperta a un numero limitato e selezionato di donatori che desiderano visitare il progetto.

La Fondazione

Mission Bambini ETS, Ente del Terzo Settore, in 22 anni di attività ha aiutato 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 1.900 progetti in Italia e in altri 74 Paesi del mondo. Due sono gli ambiti principali di intervento, attivi sia in Italia che all’estero. L’ambito Educazione, per contrastare la povertà educativa minorile garantendo l’accesso a percorsi di istruzione, educazione e formazione di qualità. L’ambito Salute, per promuovere la prevenzione e garantire l’accesso a cure tempestive per tutelare la salute di bambini e ragazzi, con particolare riferimento a minori affetti da cardiopatie infantili nei Paesi con un sistema sanitario carente.

L’impegno per il prossimo futuro è di intensificare l’impegno in Italia concentrandosi principalmente nell’ambito educazione, per contrastare la crescente povertà educativa offrendo ai bambini più fragili opportunità di formazione di qualità fin dai primi anni di vita.